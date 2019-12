Mueren cuatro personas en un tiroteo en una base naval de EEUU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un tirador abrió fuego esta mañana en una base aérea naval en Pensacola, Florida, en un ataque que dejó cuatro muertos, entre ellos el atacante, y 0nce heridos.



El ataque, el segundo en una base estadounidense esta semana, generó una respuesta masiva de las fuerzas de seguridad.



El comisario del condado de Escambia, David Morgan, dijo que once personas resultaron heridas, entre ellos dos agentes, uno de los cuales mató al tirador.



Agregó que los agentes fueron heridos en la rodilla y el brazo y que se esperaba que ambos se recuperen pronto.



Morgan no precisó si el tirador era un militar y prefirió no especular sobre si se trataba de un ataque vinculado al terrorismo.



Por su parte, el comandante Timothy Kinsella Jr, dijo que la base fue cerrada hasta nuevo aviso y que las personas que aún permanecen en el lugar serán evacuadas cuando sea seguro hacerlo.



La Base Naval de Pensacola emplea a más de 16.000 militares y 7.400 civiles, según su página web.



Es el segundo tiroteo en una base naval esta semana después de que el miércoles, un marinero disparara contra tres empleados civiles en la base naval de Pearl Harbour, en Hawai. Dos personas murieron.