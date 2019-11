Mueren tres manifestantes en una protesta contra el Consulado iraní en Irak

Fuerzas de seguridad de Irak mataron a tres manifestantes e hirieron a una decena al dispersar una violenta protesta contra el Consulado iraní en la sureña ciudad de Kerbala, en el marco del descontento popular que tiene en jaque al gobierno, informaron hoy autoridades.



Las manifestaciones en Bagdad, la capital, y las zonas de mayoría chiita del sur del país árabe comenzaron el mes pasado en coincidencia con una fuerte crisis económica, y tienen como blanco al gobierno y en especial a varios partidos políticos que lo integran, a los que consideran corruptos y sectarios.



Cada vez más, los manifestantes están dirigiendo su indignación hacia el vecino Irán, que tiene fuertes vínculos con el gobierno, con partidos y milicias de Irak, un país donde los musulmanes chiitas también son amplia mayoría.



Anoche, decenas de iraquíes prendieron fuego a neumáticos frente al Consulado de Irán en Kerbala e intentaron trepar el muro perimetral del edificio mientras arrojaban bombas molotov hacia el interior.



Luego intentaron arrancar una bandera iraní y reemplazarla por una iraquí, pero no lo consiguieron. La bandera iraquí fue puesta entonces sobre el muro.



"Kerbala libre, Irán fuera", pintaron los manifestantes en el muro, mientras otros tiraban piedras.



La semipública Comisión de Derechos Humanos iraquí dijo hoy que la policía mató a tiros a tres manifestantes y que una decena más resultó herida.



Fuentes policiales confirmaron las tres muertes y cifraron los heridos en 19, entre ellos siete policías, informó la cadena CNN.



La Cancillería de Irán condenó hoy el ataque al consulado con un comunicado en el que dijo que la seguridad de las sedes diplomáticas es una "línea roja que no debe cruzarse".



Más de 250 personas han muerto por represión desde que comenzaron las protestas, el 1 de octubre, que se reanudaron la semana pasada tras una pausa de unos 20 días.



Desde la invasión estadounidense que derrocó al luego ejecutado presidente Saddam Hussein en 2003, el gobierno de Bagdad se ha acercado a Teherán y ha dado la bienvenida a su apoyo político y económico, canalizado sobre todo a milicias y movimientos políticos chiitas.



La semana pasada, la cancillería iraní instó a sus nacionales a postergar sus viajes a Irak hasta "nuevo aviso" debido a las protestas y los disturbios registrados en el país vecino.



Hoy continuaron las movilizaciones en Bagdad y otras zonas del país por undécimo día consecutivo.



Sin embargo, el primer ministro, Adil Abdul-Mahdi, no se mostró ayer dispuesto a dimitir y aseguró que "llegó el momento de que la vida vuelva a la normalidad".