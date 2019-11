Muertes maternas prevenibles cero y violencia de género cero, compromisos de la cumbre de Nairobi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Muertes maternas prevenibles cero, violencia de género cero y no más prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina son algunos de los 12 compromisos asumidos durante los tres días de Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD25) que finalizó hoy en Nairobi, informó hoy la declaración final.



"Los 179 países se comprometieron a luchar para lograr el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, donde se garantizará que haya cero necesidad insatisfecha de información, disponibilidad universal de anticonceptivos modernos de calidad, accesibles y cero muertes y morbilidades maternas evitables", señaló el documento sobre la CIPD25.



Asimismo, la controversia sobre el aborto acaparó la atención de la Cumbre después de tres días de casi un centenar y medio de debates sobre temas como los derechos sexuales y reproductivos y la violencia machista.



"Es muy difícil entender cómo alguien puede estar en contra del derecho de cada persona a decidir sobre su cuerpo", afirmó la parlamentaria danesa Karen Ellman durante la ceremonia, según la agencia EFE.



Además de "garantizar el acceso de todos los adolescentes y los jóvenes, especialmente las niñas, a información y educación integral y apropiada a su edad, servicios amigables a los adolescentes que les permitan tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su vida reproductiva", completó.



Otro objetivo de aquí a 2030 es "abordar la violencia sexual y por razón de género y las prácticas nocivas, en particular los matrimonios infantiles, precoces y forzados, y la mutilación genital femenina".



En este punto, las más de 9 mil asistentes se comprometieron a luchar por conseguir "violencia sexual y por razón de género cero, y la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas".



"Finalizó con resultados más que positivos esta cumbre que buscó revitalizar la agenda acordada por 179 países hace 25 años en El Cairo, Egipto, cuando se realizó la última conferencia en 1994, que si bien no es vinculante son compromisos que los países y organizaciones civiles se comprometieron a realizar de acá al 2030", resaltó hoy a Télam desde Nairobi Sol East, oficial en salud sexual y reproductiva de Unfpa Argentina (Fondo de Población de las Naciones Unidas).



Por su parte, la directora ejecutiva a nivel global del Unfpa, Natalia Kanem, adelantó en el acto de clausura que conformará un alto comisionado con financiamiento propio para hacer el seguimiento de todos estos compromisos en cada una de las oficinas del Fondo de Población de los países que se comprometieron a revitalizar esa agenda.



La Argentina contó con una comitiva de 15 personas, dos de las cuales pertenecen al gobierno nacional, East y Gabriela Agosto, secretaria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia, mientras que el resto fueron representantes de organizaciones de la sociedad civil.



La CIPD25 comenzó el martes y fue organizada por los gobiernos de Dinamarca y Kenia, y la Unfpa.