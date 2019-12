Mujeres de comunidades indígenas de Jujuy se "empoderan" a través de la iniciativa Spotlight

Mujeres de unas veinte comunidades indígenas de Jujuy participan de una serie de capacitaciones que apuntan a su “empoderamiento económico”, en el marco de la iniciativa denominada Spotlight, impulsada por la Unión Europea y Naciones Unidas para combatir la violencia hacia mujeres y niñas, informó hoy el gobierno jujeño.



Del programa de formación también participan cinco representantes de Salta y Buenos Aires, provincias que junto a Jujuy fueron las elegidas para poner en marcha una primera etapa del programa, presentado en marzo de este año en Argentina.



Las capacitaciones, coordinadas por la secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, están a cargo de especialistas de los organismos internacionales y apuntan a la implementación de un programa de educación financiera que atienda las realidades de las comunidades y jerarquice el enfoque de género.



En la apertura de la actividad, que se extenderá durante toda la semana, la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, valoró el hecho de que se esté abordando la situación de las mujeres sin dejar de lado la realidad de la “mujer indígena”.



“Este espacio tiene que ver con una mirada integradora, con que no se puede hablar de violencia solamente, si no se habla de la desigualdad, la cual tiene que ver con el acceso a recursos, las herramientas y a la posibilidad de crecimiento. No se puede hablar de la violencia contra las mujeres si no podemos mirar todas las diversidades”, dijo la funcionaria.