La Policía de San Juan realiza cada fin de semana diferentes operativos de tránsito dispuestos en puntos estratégicos de la provincia. El objetivo principal de estas tareas consisten en la prevención y la detección de infractores. Según detallaron desde la División de Tránsito, área encargada de los operativos, por fin de semana de un total de 300 autos controlados, 100 se encuentran en infracción. Alcoholemia y falta de documentación, las principales faltas.

Ante la gran cantidad de accidentes de tránsito que se registraron en los últimos meses, un alto porcentaje con consecuencias fatales, se agudizó la realización de controles por parte de la Policía de San Juan con el objetivo de disminuir las estadísticas.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Marcelo Pastrán, jefe de la División Tránsito de la Policía de San Juan, explicó que durante los fines de semana se controlan unos 300 vehículos de los cuales 100 se encuentran bajo infracción. “El 70% de las infracciones que se hacen son por alcoholemia y el 30% restante corresponden a falta de documentación, que puede ser seguro, carnet de conducir, papeles del vehículo o RTO”, detalló.

En comparación con el año pasado, las cifran que se recogen durante los días viernes, sábados y domingos, según detalló el funcionario, están un 10% por encima de los números que existían en el mismo periodo durante el 2022.

Frente a la pregunta de este medio a Pastrán sobre cuál es la respuesta de los infractores cuando se les consulta por qué no cuentan con toda la documentación correspondiente para circular, este aseguró que la gente en su gran mayoría no responde. “Por lo general no dicen los motivos de por qué no los tienen”, indicó.

Dato

Uno de los requisitos establecidos por la Ley de Tránsito 24.449 al momento de circular es contar con el seguro. En el mercado el valor, dependiendo el tipo de vehículo del que se trate, es variable.

Autos: $2.600

Motos: $750

Camionetas medianas: $2.700

Fuente: Brokers de Seguro

Dato 2

Valores de la licencia de conducir para cada categoría:

La renovación, nueva licencia o ampliación: hasta 65 años cuesta $3.500 y partir de los 66 años, $2.000. Además, se deben abonar $1.500 por el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito y en el caso de ser principiante se deberá abonar $2.000 por el curso obligatorio de seguridad vial.

Fuente: Emicar