Multisectorial de Mujeres exige cumplimiento del Cupo Femenino en el Senado de Corrientes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Multisectorial de Mujeres de Corrientes se manifestó hoy en la sede del Partido Justicialista de la capital provincial para exigir el cumplimiento de la ley de Cupo Femenino, y advirtieron que irán a la Justicia en defensa de una banca del Senado que aseguran, le corresponde a una mujer.



La banca en cuestión es la que dejará dos años antes de concluir su mandato la senadora provincial Nancy Sand, para asumir como diputada nacional el 10 de diciembre, y que pretende ocupar Rubén Bassi, siguiente en la lista.



El reclamo que bajo la consigna "sale mujer, entra mujer" exige la asunción de Patricia Rindel, siguiente mujer en la lista del PJ, contó también con la presencia de las dirigentes nacionales Virginia Fraganillo, creadora del Consejo Nacional de la Mujer y la ex diputada Marcela Durrieu, ambas activas militantes de género.



"Nos declaramos en defensa de la representación del género en la conformación de la Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes", expresaron en un documento al que dieron lectura antes de iniciar los discursos en conferencia de prensa.



Al respecto consideraron "un avasallamiento a los derechos políticos de las mujeres que la banca que deja una compañera no sea ocupada por otra, cuando claramente, de asumir un hombre se estaría incumpliendo con el 30 por ciento de bancas femeninas en el Senado".



En este sentido se expresó Durrieu al expresar que "si en Argentina a estamos luchando por la paridad, es inconcebible que en Corrientes no quieran cumplir con la Ley de Cupo que ya tiene 20 años".