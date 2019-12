Multitudinaria Marcha en Madrid exige medidas urgentes ante el cambio climático

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Miles de personas, entre ellas la activista sueca de 16 años Greta Thunberg, participaron hoy en la Marcha por el clima que recorrió el centro de Madrid, bajo el lema “El mundo despertó ante la emergencia climática”.



La manifestación se realizó coincidiendo con la Cumbre del Clima (COP25), que se celebra en estos días en la capital española.



“No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia climática, ecológica y social supondrá la muerte, el desplazamiento y el aumento de la pobreza extrema para millones de personas, además de la extinción de muchas especies e, incluso, de ecosistemas completos”, señaló el manifiesto leído por Thunberg, al final de la manifestación.



La ‘Marcha por el Clima’, convocada por las plataformas Fridays For Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y ‘2020 Rebelión por el Clima’, con el apoyo de las organizaciones chilenas Cumbre de los Pueblos, Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y Minga Indígena, inició su marcha a las 18 (hora de España) en Atocha y culminó en Nuevos Ministerios.



La protesta contó, además, con el apoyo de 850 entidades y la presencia de líderes políticos, como los dirigentes de Unidas Podemos, informó EFE.



Grupos indígenas encabezaron la marcha, seguida de un bloque formado por representantes de distintas asociaciones, un segundo bloque de feministas por el clima y, por último, los ecologistas y sindicatos.



“Es inadmisible -denunció el manifiesto- que tantos gobiernos, parlamentos, partidos políticos e instituciones públicas sigan entregados a las presiones de las grandes empresas, los bancos y los mercados financieros, en lugar de velar por el bien común, por las personas y el planeta que nos sostiene”.



El texto, leído por la joven activista sueca, expresaba más adelante que “un modelo de desarrollo capitalista y depredador basado en un crecimiento económico infinito es incompatible con los límites planetarios. Es necesario una transición hacia modelos ecosociales sostenibles, con menor consumo de materiales y energía, que no desborden los límites biofísicos del planeta. Apostar por un nuevo modelo energético desechando las falsas soluciones como la energía nuclear, la geoingeniería o los biocombustibles como el aceite de palma”.



Por último Thunberg exhortó en el manifiesto que “conscientes de la emergencia ecológica en la que vivimos y de la temeraria inacción de los gobiernos mundiales, nos unimos al llamamiento realizado por toda la comunidad internacional, y en especial de la juventud movilizada por el clima en Fridays for Future, de volver a salir a la calle exigiendo medidas reales y ambiciosas a la comunidad internacional reunida en la COP25”.



Después de la lectura del manifiesto con la intervención, además, del actor español Javier Bardem y de la lider indígena brasileña Sonia Guajajarala, la marcha concluyó con la actuación de grupos musicales, como Amaral o Macaco, el pianista francés Thomas Potiron, Canallas, Arte Muhé y Celia Bsoul, entre otros. Además, intervendrán el actor español Javier Bardem y la líder indígena brasileña Sonia Guajajara.