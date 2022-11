La escena sin dudas se llevó la mirada de todos los presentes. Después que Las Águilas golearon a Colombia, las jugadoras argentinas salieron de los camarines del estadio UPCN para dialogar con la prensa y saludar a algunos familiares presentes. Allí, entre tantas fotos de los fanáticos con las chicas de la Selección Argentina, hubo un abrazo que invadió de emoción toda la escena. Se trata de Vanesa Castro, la mamá de Lourdes Lampasona, que se unieron con lágrimas en los ojos.

No era para menos, la joven jugadora de UVT hoy tuvo su debut mundialista en la goleada argentina sobre el combinado cafetero por 7-1. La chica de la casaca 15 albiceleste sumó sus primeros minutos donde protagonizó una asistencia y metió su primer gol en la competencia.

Transcurridos los 9 minutos de la segunda parte, la debutante Lourdes Lampasona lanzó un disparo que parecía tomar altura, pero Julieta Fernández la desvió en el aire para marcar la cuarta alegría del partido. Luego, unos minutos después, el sexto gol del encuentro llegó tras una muy buena jugada colectiva, donde María Florencia Felamini metió una asistencia perfecta para que Lampasona empujara la bocha hacia la red.

En diálogo con DIARIO HUARPE, todavía con lágrimas en los ojos, la mamá de Luli dijo que sentía mucho orgullo y agradecimiento por el momento que estaba viviendo su hija. “Ha hecho muchos sacrificios para poder llegar a este momento tan especial. Es muy querida por sus compañeras”, afirmó.

Así fue el abrazo conmovedor que tuvieron madre e hija. Imagen DIARIO HUARPE.

Al mismo tiempo recordó que su hija siempre tuvo la idea de jugar al hockey desde pequeña, pero era su mamá quien no estaba de acuerdo con la decisión. “Lourdes empezó a los 10 años a hacer hockey y hace siete que está entrenando. Así que toda la vida, estuvimos con la familia acompañándola a ella y a Santiago, el hermano que ahora está jugando en Francia”, comentó.

La mujer volvió a quebrarse en lágrimas y explicó que en el momento que observó que la bocha que había ejecutado su hija fue gol, sintió una emoción profunda. “Sé todo el potencial que tiene mi hija para dar. Me emocioné mucho porque las compañeras que la quieren mucho la ayudaron para que cumpla este sueño”, agregó la mamá de la jugadora número 15 de la Selección Argentina.

Sonrisa de oreja a oreja es la que tenían en sus rostros Vanesa y Mario, los padres de Luli Lampasona. Imagen DIARIO HUARPE.

La mujer fue acompañada de su marido Mario Lampasona, los abuelos de Luli, tíos, compañeras y amigas de la joven que tuvo su debut soñado en la victoria argentina sobre el conjunto cafetero. “Hoy vinimos todos porque sabíamos que había muchas posibilidades que pueda jugar”, cerró.

Por su parte, Lourdes dijo que al momento que marcó su primer gol en el mundial se acordó de toda su familia porque son los que siempre estuvieron presentes desde que se inició en la actividad. “Estaba toda la familia en la tribuna, fue un momento muy lindo”, aseveró.

Bautismo y escrache para las debutantes

Lampasona tuvo su debut sobre el parqué con el pelo pintado. Imagen Lucas López/DIARIO HUARPE.

Cuando Las Águilas salieron al parqué para realizar el calentamiento previo y el partido, el pelo de cuatro jugadoras del plantel llamó la atención porque parte de su cabeza tenía pintura blanca, tirando a color gris. Se trata de Gimena Gómez (2), María Florencia Felamini (9), Lourdes Lampasona (15) y una de las arqueras mendocinas, Natalia Jara (21), quienes habían sido atacadas por las jugadoras más experimentadas para cumplir con el ritual habitual al que se deben someter quienes debutan en un mundial.

María Florencia Felamini se anotó en el marcador de la goleada argentina. Imagen Lucas López/DIARIO HUARPE.

“Las más grandes nos pintaron el pelo en el hotel y creo que ahora también nos lo quieren cortar. No tengo miedo de lo que me vayan a hacer porque confío mucho en ellas, así que creo que no me van a dejar un desastre en la cabeza”, dijo entre risas Luli Lampasona a DIARIO HUARPE.

Gimena Gómez fue víctima de las jugadoras más experimentadas por el debut en el Mundial femenino. Imagen Lucas López/DIARIO HUARPE.