La segunda fecha del Grupo B del Mundial de Hockey sobre Patines senior masculino tendrá este martes el choque entre Argentina y Angola desde las 22 horas. Ambas selecciones vienen de ganar (4-2 a España y 5-2 a Mozambique, respectivamente). En la previa, el sanjuanino Miguel “Lito” Belbruno, entrenador del equipo africano, analizó el partido, su selección, lo que vio de la albiceleste y los candidatos al título.

Para “Lito” es su quinto mundial y el primero orientando a Angola. Antes dirigió en tres a Brasil y uno a Colombia. “Dirijo por motivación y pasión, me buscó Angola y fue una alegría y satisfacción cuando me llamaron porque tiene jugadores portugueses”, contó a DIARIO HUARPE.

- Pasó el debut de Angola con triunfo, ¿se dio como lo esperabas?

Un partido entre Mozambique y Angola siempre ha sido un clásico y era un partido bastante difícil, sobre todo porque Mozambique tiene seis portugueses. Nosotros nos preparamos durante un mes en San Juan únicamente para este partido, porque es el partido que te asegura estar en la elite del hockey mundial, ya te clasificás tercero y ahora todo lo que venga bienvenido será porque sabemos que estamos en un grupo tremendo con dos candidatos al título.

- ¿Cuál es el objetivo de tu selección?

Angola tiene jugadores técnicamente muy buenos que le puede hacer partido a cualquiera, pero a lo largo del partido los otros tienen 10 jugadores y nosotros sólo seis, nos falta recambio. Por eso vamos a tomar estos dos partidos (mañana enfrenta a España) como un entrenamiento intenso para probar después en el cruce que va a hacer Francia o Italia.

- ¿Pueden llegar a ser Angola la sorpresa?

Técnicamente, tenemos jugadores para hacerle partido a cualquier potencia, pero tiene que ser el partido perfecto los 50 minutos. Porque no te podés desconcentrar nunca porque del otro lado, como sucede con Argentina, son todos unos monstruos.

- ¿Cómo viste a Argentina en el debut?

Bien, eran dos equipos (por Argentina y España) de marcas tremendas, prácticamente sin dejar jugar. Desviar una pelota, jugada individual o tiro libre fue la forma para llegar al gol por las tremendas marcas que tienen los dos. Pero considero que tiene potencial para jugar mejor.

- ¿Cómo imaginás el partido de esta noche?

El favorito es Argentina. Nosotros debemos tener una marca tremenda y ellos cuidado con nosotros. Vamos a tratar de hacer el mejor partido posible porque sabemos el potencial de Argentina. Nosotros no tenemos presión ante Argentina, son dos entrenamientos intensivos para preparar el partido del cruce.

- ¿Qué sería un buen partido para Angola?

Que terminemos ahí, con una diferencia de goles chica, empatados. Un buen partido es que Argentina no nos golee. Lo vamos a pelear al partido, pero somos conscientes del potencial de Argentina, que tiene algunos baches que los podemos aprovechar, aunque tiene en el “Conti” (Acevedo) un arquero muy seguro. Nos condiciona que tengo a Martín Payero (jugador sanjuanino) con una molestia muscular en el aductor y que no me puede rendir todo el partido siendo un jugador con una técnica tremenda.

- Por lo que viste en la primera jornada, ¿los candidatos siguen siendo los mismos?

Argentina, España y Portugal son los candidatos. Por detrás está Italia y Francia, pero tienen que hacer partidos perfectos para ganar.