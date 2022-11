Cábalas, costumbres y rituales se hicieron presentes en el partido contra México. Algunos decidieron cambiarlas tras la derrota ante Arabia Saudita y otros no quisieron olvidarse de algunos elementos para volver a atraer la suerte. Este último caso es el de Fernando Alamino, quien llevó al Mundial de Qatar 2022 su bandera de Argentina con una leyenda de la Difunta Correa, hecho que no sucedió en la primera fecha.

“Estoy en Qatar con dos amigos y algunos conocidos. Varios tenían planeado este viaje desde hace varios meses, pero yo lo decidí cuatro días antes”, dio a conocer el fanático en diálogo con DIARIO HUARPE. Sobre la presencia local en la cita mundialista, indicó que “de San Juan hay 40 personas seguro”. Además, dijo: “Hicimos amistades con gente de Buenos Aires que venía en el avión solos y ahora andamos juntos el mayor tiempo”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Fernando tendrá una muy buena anécdota para contar sobre la bandera. “Llegué un día antes a Qatar. Para el primer partido, con mis amigos salimos casi dormidos. Como llegábamos tarde, me di cuenta de que me la olvidé en el hotel. Me quería matar cuando estuve en el estadio”, manifestó. Por este motivo, resaltó que para el choque con México no se la olvidó y “para el próximo tampoco”.

Fernando con sus amigos Lucas y Ramiro. Foto gentileza.

En este sentido, el sanjuanino remarcó que es creyente de la Difunta Correa. “Siempre está con nosotros”, aseguró. También dio a conocer que le hizo una promesa para que la selección pase a la siguiente ronda. “Hay que ir paso a paso, como diría Mostaza Merlo”, indicó.

Con respecto a los partidos que presenció, expresó que “en los dos partidos, Argentina fue visitante. “Ante Arabia Saudita, el primer tiempo fue una alegría total, pero el segundo lo viví con mucha amargura. Ellos llevaron muchísima gente, por la cercanía del país con Qatar. Tuvimos buena onda con ellos porque habían logrado una hazaña y quieren que Messi sea campeón”, sostuvo. En cambio, “con México estuvimos casi igualados de hinchas”. “Lo vivimos con mucha alegría, fue increíble estar en el estadio”, ratificó.