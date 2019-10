Municipales de Jujuy cortan la ruta nacional 34 por la falta de pago de haberes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Manifestantes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), que dirige Carlos "Perro" Santillán, cortan desde esta mañana la ruta nacional 34 a la altura de la localidad de Pampa Blanca, al sur provincial, en reclamo de la falta del pago de haberes del mes de septiembre en siete localidades de la provincia. La medida, que había sido anticipada en la jornada de ayer, también incluye un corte parcial sobre la ruta nacional 9, a la altura del acceso a la ciudad de La Quiaca, de acuerdo a lo informado desde el sindicato. Lo que exigen es el pago inmediato de haberes de septiembre, y aseguran que “el gobierno provincial no remitió los fondos a los comisionados en una medida disciplinatoria”, y que “de no mediar respuesta profundizarán la medida”. Al norte provincial, las localidades en las que no se pagaron los sueldos son Santa Catalina, Yavi, Barrios, Condor, Mina El Aguilar y Abralaite, en las cuales iniciaron el corte de ruta en el acceso a La Quiaca, con el acompañamiento de municipales de Pumahuasi y Cangrejillos.