Municipios: la mayoría garantiza el pago de sueldos de abril, pero sólo 4 el de mayo

En los próximos días la mayoría de los 19 municipios de la provincia cumplirán con el pago salarial de abril para todo su personal de forma normal, pero sólo 4 están en condiciones financieras de hacer lo mismo en mayo, según le anticiparon a DIARIO HUARPE sus intendentes.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso el Gobierno Nacional para mitigar los efectos del coronavirus fue un acierto en materia sanitaria y, al mismo tiempo, un golpe de nocaut para la economía.

En este sentido, los jefes comunales consultados, expresaron que de no contar con ayuda provincial el pago de sueldos, del quinto mes del año, se les hará cuesta arriba.

Vale recordar que los empleados públicos, tanto de gestión municipal como provincial, a diferencia de los privados que cobran a mes vencido reciben su pago antes de finalizar el mes en cuestión. Por ejemplo, entre mañana y el viernes, tendrán ya depositado abril.

La recaudación municipal es casi nula en los 19 departamentos de San Juan y por lo tanto, sin ayuda provincial a través de la Ley de Coparticipación, el normal desempeño es casi imposible.

Durante el último mes, en promedio, el ingreso a los municipios desde las arcas provinciales cayó alrededor de un 40%. En términos boxísticos, un golpe al mentón que los puso contra las cuerdas y los hizo mirar al rincón. En este caso, el rincón es el Ejecutivo provincial y la toalla un giro de dinero que los haga tomar aire.

Salvo Capital, Chimbas, Sarmiento e Iglesia, los demás municipios no están en condiciones de garantizar el pago de sueldos en el mes de mayo.

Los dos primeros tienen una mayor estructura financiera y un ordenamiento en sus cuestas que les permite estar un "poquito" más holgados que el resto y los dos restantes son comunas con ingresos de regalías mineras, de cal y oro, respectivamente.

Otra cuestión a destacar es que, a pesar de la mala situación financiera y por ahora, ningún jefe comunal expresó que estudia el descuento de sueldo a sus empleados. Aunque también aclararon que es una situación que debe ser analizada día a día.

A continuación DIARIO HUARPE te cuenta cuál es la situación salarial en cada una de las comunas de la provincia.

Chimbas

Fabián Gramajo, foto archivo DIARIO HUARPE.

"Pagaremos los sueldos como corresponde. Incluso este mismo jueves lo haremos", dijo el intendente Fabián Gramajo.

En Chimbas necesitan tener $26 millones mensuales para el pago de sueldos. Gramajo contó que tienen una plantilla de 800 empleados.

"Podemos pagar el mes completo y también estamos cumpliendo con el pago a proveedores", añadió. Al ser consultado sobre el mes de mayo dijo que "vamos trabajando día a día, semana a semana, mes a mes. Hay que ser cautelosos, gastar a conciencia y ver cómo es el comportamiento de la pandemia, pero los sueldos están garantizados también en mayo".

Capital

Sebastián Pacheco, foto archivo DIARIO HUARPE.

El secretario de Hacienda, Sebastián Pacheco, le dijo a DIARIO HUARPE que "comenzamos a pagar sueldos desde el miércoles de forma normal. En mayo también lo haremos".

El funcionario aclaró que "desde que asumimos por orden del intendente venimos optimizando los gastos y por ende somos un municipio ordenado".

En Capital hay 1.000 empleados de planta permanente, incluyendo planta política, 930 contratados y 1.800 becados. Esto lleva a la grilla salarial mensual a los $100 millones.

Iglesia

Jorge Espejo, foto archivo DIARIO HUARPE.

El departamento minero estará pagando el mes de abril en los próximos días a sus empleados y por lo dicho por el jefe comunal, Jorge Espejo, no corre ningún peligro el pago de mayo.

"Vamos a cumplir de forma normal y vamos a tratar de dejar algo guardado para el sueldo de mayo, más los ingresos que tengamos de coparticipación", contó el intendente.

Iglesia necesita $10 millones mensuales para afrontar el pago de sus 115 empleados entre trabajadores de planta permanente, planta política y contratados.

Sarmiento

Mario Martín, foto archivo DIARIO HUARPE.

"Este jueves depositaremos el mes de abril y no tendríamos problemas para pagar mayo en tiempo y forma", dijo Mario Martín, intendente de Sarmiento.

El departamento calero tiene 450 empleados que le representan una erogación de $8 millones mensuales para el pago de sueldos.

Rawson

Rubén García, foto archivo DIARIO HUARPE.

"El mes de abril lo pagaremos sin problemas. Ahora es muy complicado hablar de mayo sin saber cuánto tendremos de coparticipación. Acá todos los municipios dependemos de la ayuda provincial. Rawson no podría pagar si continuamos con la caída de la recaudación", dijo el intendente Rubén García.

Rawson tiene una grilla salarial que ronda los $55 millones mensuales para afrontar el pago de empleados de planta permanente, contratados y becas.

García aclaró que los funcionarios han adherido a la reducción de un 30% en sus haberes y aclaró que, por ahora, no tienen en carpeta hacer lo mismo con el resto de sus trabajadores.

Calingasta

Jorge Castañeda, foto archivo DIARIO HUARPE.

Desde el departamento cordillerano, su intendente Jorge Castañeda, le contó a DIARIO HUARPE que "estamos haciendo lo que más podemos para que la semana próxima podamos pagar los sueldos de abril. Sino llegamos deberemos fraccionarlo".

En este sentido recalcó que "esto se agrava pensando en mayo. Para que tengan una idea, la merma en el ingreso de la semana pasada con relación a la misma semana del mes pasado fue del 100%. Estamos complicados".

Rivadavia

Fabián Martín, foto archivo DIARIO HUARPE.

El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, expresó al respecto que "acá no solamente es el pago de sueldos, sino también la compra de combustibles para los patrulleros y el pago a proveedores. Abril lo vamos a pagar, pero no tenemos garantías para el mes próximo porque no sabemos cuánto ingresará. La recaudación cayó semana a semana".

También apuntó que "la situación se va a poner muy difícil". Rivadavia tiene una grilla salarial que ronda los $25 millones mensuales para el pago de 1.200 empleados entre planta permanente, política y contratados.

En este municipios los funcionarios también verán reducido sus salarios un 30% durante los meses de abril y mayo.

Zonda

Javier Monla, foto archivo DIARIO HUARPE.

"Hemos logrado garantizar el pago del mes de abril a todos los empleados del municipio", dijo el secretario de Gobierno Javier Monla. En este sentido añadió que "mayo es una complicación para todos, debemos esperar a ver cómo se comporta el ingreso de dinero, hoy es difícil saber qué pasará".

El departamento de la quebrada necesita $4,8 millones para cumplir con el pago mensual de sus 237 empleados de planta permanente y 650 becas.

Ullum

Leopoldo Soler, foto archivo DIARIO HUARPE.

El intendente Leopoldo Soler fue tajante al decir que "saber qué pasará en mayo es una pregunta imposible de contestar. No sabemos la cantidad de ingresos que vamos a tener. Vamos a llegar a pagar el sueldo de abril, estamos queriendo llegar y para eso hemos pedido ayuda a la provincia".

Soler contó que la pandemia del coronavirus los sorprendió y si bien son un departamento ordenado financieramente, esta situación que están pasando no les dio la posibilidad de tener ningún ahorro para afrontar el pago sin sobresaltos de empleados de planta permanente y contratados.

Valle Fértil

Omar Ortiz, foto archivo DIARIO HUARPE.

En Valle Fértil el pago del salario del mes de abril se hará en concordancia con el de la provincia, según explicó el intendente Omar Ortiz.

"Estamos siendo muy ayudados por la provincia para el pago de sueldos. Ahora saber si podremos pagar mayo dependerá de cómo se comporta la recaudación y los ingresos por coparticipación que tendremos".

Jáchal

Miguel Vega, foto archivo DIARIO HUARPE.

"Con la situación financiera hay que ir día a día. Abril lo pagaremos y en mayo veremos más adelante con el tema de la coparticipación y lo que nos pueda llegar", dijo el intendente Miguel Vega.

El jefe comunal expresó que necesitan $18 millones para poder afrontar el pago mensual de toda la grilla salarial. Además aclaró que "por ahora no pensamos en descontar nada del sueldo de los trabajadores, estamos tratando de hacer el esfuerzo por otro lado".

Albardón

Jorge Palmero, foto archivo DIARIO HUARPE.

"Crucemos los dedos para que podamos pagar, viene todo muy complicado", dijo el intendente Jorge Palmero.

El jefe comunal contó que pagarán abril y que deberán esperar el giro de la coparticipación para determinar cómo encararán mayo. En Albardón se necesitan $14 millones mensuales para el pago de los salarios.

9 de Julio

Gustavo Nuñez, foto archivo DIARIO HUARPE.

El intendente Gustavo Nuñez le contó a este medio que todavía están juntando el dinero necesario para encarar el pago de salarios de abril, aunque confió en que podrán llegar a cumplirlo.

"Estamos muy complicados porque bajó la recaudación provincial y esto impactó de lleno en la coparticipación. Dependemos de la provincia para el pago de sueldos", apuntó el jefe municipal.

9 de Julio tiene un plantel, entre empleados de planta permanente, política y contratados que supera por poco las 300 personas.

25 de Mayo

Juan Carlos Quiroga Moyano, foto archivo DIARIO HUARPE.

"Pagaremos el mes de abril de manera normal, ahora saber qué sucederá en mayo es imposible. Hay mucha incertidumbre, todo dependerá de la coparticipación", explicó el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano.

En 25 de Mayo, donde los empleados cobrarán el mes de abril este jueves, se necesitan $5 millones mensuales para encarar la grilla salarial que se componen de 250 trabajadores.

San Martín

Cristian Andino, foto archivo DIARIO HUARPE.

"Al pago de sueldos del mes de abril vamos a llegar con lo justo. Ahora, si bien son previsiones, el mes de mayo será muy complicado. En la coparticipación de abril impactaron sólo 10 días de la cuarentena de marzo, pero en mayo tendremos los ingresos de un mes de abril que estuvo frenado casi en su totalidad", contó el intendente Cristian Andino.

El funcionario aclaró que han tenido una caída del 43% en los ingresos y entienden que esto será mayor durante el mes próximo.

En San Martín se necesitan casi $4 millones mensuales para afrontar el pago del personal que, entre empleados de plata permanente y becarios, alcanzan los 150.

Santa Lucía

Roberto Gutiérrez, foto facebook.

El secretario de Hacienda, Roberto Gutiérrez, contó que "nosotros no tenemos problemas para el pago del mes de abril, de hecho lo abonaremos este mismo miércoles, pero en mayo será complicado. La recaudación nacional y provincial se desplomó, 40% menos hay y eso impacta".

El hombre de los números en Santa Lucía dijo que mayo venía siendo tradicionalmente un mes de mucha recaudación, pero la pandemia del coronavirus cambió todo.

El departamento de Juan José Orrego necesita $15 millones para cumplir con el pago de los salario por mes y tienen una grilla de personal de 1.100 personas, entre planta permanente, contratados y becarios.

Pocito

Armando Sánchez, foto archivo DIARIO HUARPE.

"Nosotros estamos depositando el sueldo de abril mañana (por este miércoles) para que todos tengan dinero para el Día del Trabajador. Ahora, con una caída en la recaudación del 40% y por ende también de la coparticipación, se nos complica el mes de mayo", dijo el intendente Armando Sánchez.

Pocito debe tener mensualmente $11 millones para afrontar el pago de 300 empleados de planta permanente y 120 becarios.

El jefe comunal anticipó que tendrá una reunión con representantes sindicales para mostrarle los números del municipio. "Es una gran preocupación el mes de mayo", sentenció.

Angaco y Caucete

Los intendentes Carlos Maza y Romina Rosas nunca atendieron a los números llamados y mensajes de DIARIO HUARPE.

Pago a estatales provinciales

Con el objetivo de mantener el distanciamiento social y seguir cuidando la salud de la población de San Juan, evitando la concurrencia masiva de personas a los cajeros, el calendario de pagos para los sueldos del mes de abril se fijó de la siguiente manera:

Agentes de Salud y Seguridad - 1 de mayo

Documentos terminados en 0, 1 y 2 - 4 de mayo

Documentos terminados en 3, 4 y 5 - 5 de mayo

Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9 - 6 de mayo

Asimismo, se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas, por lo que se solicita evitar horarios y cajeros con gran afluencia de público, no asistir acompañados y mantener dos metros de distancia entre personas.