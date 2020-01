Murió a los 75 años el gran director de teatro Hugo Urquijo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director teatral y psiquiatra Hugo Urquijo, figura emblemática del teatro argentino y esposo de la actriz Graciela Dufau, falleció hoy a los 75 años a causa de un paro cardíaco y sus restos serán velados mañana en el teatro Cervantes.



"Con profundo dolor nos enteramos del fallecimiento de Hugo Urquijo. Un hombre imprescindible de nuestra cultura y un ser humano extraordinario. Acompañamos en el dolor a toda su familia. Quedará como un ejemplo de artista entre todos nosotros", informó Tristán Bauer, el ministro de Cultura de la Nación a través de Twitter.



Urquijo era uno de los nombres que se barajó en los últimas días para hacerse cargo del Cervantes tras la renuncia de Alejandro Tantanian. Finalmente, Bauer eligió a Rubén D'Audia y Sebastián Blutrach para que asumieran esa función.



La noticia sorprendió a su mujer, Graciela Dufau, según informaron en la cuenta de Multitabarís. Dufau, de 77, sufrió una descompensación y fue llevada al sanatorio Los Arcos, en Palermo.



"Impacta tristemente en el ambiente teatral nacional la muerte del director Hugo Urquijo. Su mujer Graciela Dafau fue trasladada a un sanatorio, donde se encuentra, debido a que sufriera una descompensación ante la sorpresiva situación vivida. Hondo pesar en esta casa teatral", expresaron en Twitter los responsables del teatro.



A lo largo de extensa trayectoria, Urquijo dirigió más de 50 obras de teatro, entre las que se destacan algunas de reconocidos autores como Anton Chejov, Pacho O'Donnell, Federico García Lorca, Patricia Suárez. Luigi Pirandello y Samuel Becker.



Siempre mantuvo un particular interés por la literatura estadounidense y llevó a escena "Un tranvía llamado Deseo", "El zoo de cristal" y "De repente el último verano". Entre los creadores contemporáneos admiraba a David Mamet, de quien el año pasado dirigió "La culpa" en el Centro Cultural Cooperación.



Protagonizada por Adriana Salonia, Diego De Paula, Gabo Correa y Martín Urbaneja, la pieza relata la historia de un psiquiatra que es llamado a declarar en un juicio a favor de uno de sus pacientes acusado de cometer una terrible masacre. Por convicción, se niega a hacerlo y este hecho será el desencadenante de una serie de acontecimientos inesperados que no solo afectarán a su vida y a su profesión, sino también a su relación con la persona que más quiere.



Urquijo se graduó como médico en la Universidad de Buenos Aires en 1966. Recibió el título de médico psiquiatra en 1973 luego de ser médico residente bajo la jefatura de Mauricio Goldenberg.



Ejerció la actividad psicoanalítica desde 1967. Fue miembro del grupo Documento, disidente de la Internacional Psicoanalítica y se incorporó al Colegio de Estudios Avanzados en Psicoanálisis en 1992.



Presidió el Colegio de Psicoanalistas durante dos períodos: 2014-2016 y 2016-2018



Paralelamente a su actividad médica desarrolló su formación teatral como actor en Argentina con Augusto Fernándes y en Estados Unidos con Lee Strasberg.



Sus primeros pasos como director teatral los dio en 1974, carrera que desarrolló ininterrumpidamente en teatros oficiales, comerciales y alternativos.



La noticia sobre su muerte desató comentarios en la redes, donde muchos artistas y personalidades de la cultura argentina manifestaron su dolor ante la muerte del director.



El coreógrafo y director teatral Ricky Pashkus escribió: "Nos conocíamos desde hace tanto... tanto. Sus queridos amigos sabemos de su noble trayectoria y amorosa pasión. Su amada Graciela lo llevará siempre. Mi cálido recuerdo.



Alicia Castro, ex embajadora del Reino Unido, expreso: "Triste noticia: Ha muerto sorpresivamente Hugo Urquijo. Casado con la actriz Graciela Dufau. Excelente director teatral, destacado psiquiatra. Persona brillante, comprometida y leal, también un Amigo imprescindible; deja un gran vacío entre guienes disfrutamos de su amistad".



El ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, expresó su pésame, mientras que el periodista Osvaldo Quiroga escribió: "Desde México el más fuerte y sincero abrazo para Graciela Dufau. La muerte de Hugo Urquijo me deja con una enorme tristeza. Hombre de teatro excepcional, a lo largo de la vida compartimos muchísimos encuentros".



La actriz Adriana Salonia, quien el año pasado trabajó bajo su dirección "La culpa" escribió la redes: "Despido a mi maestro Hugo Urquijo como siempre lo recordaré, trabajando juntos para cumplir un sueño más".



La periodista Any Ventura expresó: "Una tristísima noticia la muerte del gran Hugo Urquijo. Loco te vamos a extrañar. Abrazo cariñoso y fraterno a Graciela Dufau".