Murió Carlos Arias, un conocido y querido periodista deportivo sanjuanino

El periodista deportivo Carlos Arias, de 60 años, murió este domingo en la siesta, según confirmó una de sus hijas a través de las redes sociales. El profesional era muy querido en el ambiente de la comunicación y tenía un grupo fiel de seguidores, que lo acompañaron durante sus décadas de trabajo.

Fanático de Boca, sus conocidos coinciden en que se trataba de un gran trabajador y un cálido compañero de trabajo. En los últimos tiempos se desempeñaba junto con un equipo de profesionales en Radio Red Clarín.

Uno de sus compañeros, Carlos Laciar, estuvo entre los primeros en despedirlo en las redes sociales. “Así te quiero recordar, feliz y bostero. Grandísimo profesional, pero más aún persona”, escribió su compañero de micrófonos.

Los mensajes más emotivos fueron los que le dedicaron sus hijos. Matías Arias contó en una de las publicaciones que su papá era “la persona más honesta y correcta a pesar de cualquier cosa, siempre correcto y siempre honesto” y deseó que hubiese sido reconocido más y mejor como profesional. Evelyn, otra de sus hijas y quien tuvo la difícil tarea de comunicar el fallecimiento de Carlos, pidió "que lo tengan presente en sus oraciones y en sus memorias" y agregó "te amamos por siempre".

Florencia dedicó un largo posteo a su padre contando algunas de las pasiones conocidas y otras no tanto que tenía él. "Completabas los álbumes de los mundiales", "desde chiquito leías los diarios y te informabas" o por ejemplo que Carlos hacía "los mejores mapas conceptuales para que los estudie".

Justamente Florencia es quien hizo un pedido muy especial en la publicación donde la familia confirmó la muerte. "A todos aquellos que tengan grabaciones de sus notas periodísticas o sus momentos en la radio. Por favor comuníquense conmigo", pidió.

El mensaje completo de una de las hijas de Carlos:

PAPÁ

Siempre hasta el último momento compartiendo información deportiva, lo que siempre amaste hacer. Siempre me contabas que desde chiquito leías los diarios y te informabas de todo. Completabas los álbumes de los mundiales y campeonatos. Siempre amando el deporte y el fútbol con toda la pasión que alguien puede tener. Me conseguías los fixtures de los mundiales y me ayudabas a completarlos con los resultados.

Siempre enseñándonos los mejores valores y que seamos respetuosos.

Me retabas porque me decías que era burlesca, pero a la vez siempre nos reíamos juntos.

Nunca nunca te voy a olvidar, fuiste el mejor papá siempre.

Preocupado por que estudiemos, llevándome todas las mañanas a la escuela, ayudándome a resumir, me hacías los mejores mapas conceptuales para que los estudie y al día siguiente, gracias a vos siempre me iba bien y me sacaba buenas notas.

Tan inteligente eras Pa, cualquier cosa que te preguntaba, vos siempre sabías la respuesta, te gustaba muchísimo la historia, sabias tanto de todo eso.

Ni hablar de tu amor por Boca, gracias a vos somos fanáticos y amamos a Boca como vos lo hacías siempre.

También un aficionado por el cine, por las películas, te veías las mismas mil veces.

Tengo los mejores recuerdos de vos Pa, y se que la gente que te rodeó en tu vida también, no paro de recibir hermosas palabras hacia vos y nosotros. Te querían y respetaban mucho, hablan tan bien de vos, y eso me pone aún más orgullosa de la persona y el Papá que fuiste.

Siempre vas a estar en mi. Siempre te voy a amar.

No puedo entender lo que está pasando y porque fue tan rápido, no quiero entenderlo, no puedo.

Te amo con todo mi ser y mi alma.

Siempre en nuestros corazones.

Siempre en mi. Nunca voy a olvidarte, nunca. Ya te necesito y te extraño con todas mis fuerzas.

Te voy a extrañar toda la vida. Mi alma llora eternamente por vos.

Te amo PA