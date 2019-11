Murió de cáncer y todos lo recordarán con un recital para tomar conciencia

Se llamaba Cristóbal Sebastian Nuñez, se recibió de publicista y también sabía cómo arreglar computadoras, pero sin lugar a dudas lo que marcó su vida fue la música que lo llevó a convertirse en una reconocido cantante de rock. A casi dos años de su muerte a causa del cáncer, su familia y amigos organizaron un recital solidario para recordarlo y ayudar a difundir la importancia de la donación de sangre.

"Cristóbal dejó una huella muy grande en mucha gente, ayudó a muchas personas, aún me emociona ver cómo lo recuerdan y el afecto que le tienen todos", aseguró Alicia Más, la madre de Cristóbal quien participa activamente de la organización del recital que se hará el jueves 21 de noviembre en el Cine Teatro Municipal.

La entrada para ver el espectáculo en el que participarán diferentes bandas es totalmente gratuita, sólo se pedirán útiles escolares para donar a la escuela Necochea. Además Alicia explicó que durante el evento se exhibirá un video y habrá profesionales del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) que explicarán cómo con una simple donación de sangre salvarle la vida a las personas que necesitan un traspalante de médula.

Alicia aclaró que además del video, habrá material informativo y los mismos profesionales del IPHEM irán al recital a evacuar las dudas de las personas que asistan. Igualmente, aclaró que no se solicitarán donaciones de sangre. "No es que vayamos a andar con agujas entre la gente", aclaró entre risas la mujer quien además es madre de Marina y Gonzálo.

La historia que termina con este recital y el recuerdo de Cristóbal comenzó cuando le detectaron que tenía un linfoma. Lo sometieron a un largo tratamiento para poder hacerle un autotrasplante de médula, pero tras la larga lucha esto no funcionó. Fue ahí cuando analizaron a los familiares para ver si había alguien compatible. Su hermano Gonzálo era 100% compatible y se convirtió en su donante.

Por estos días el mismo Cristóbal publicó un conmovedor mensaje de agradecimiento a Gonzálo: "Él es mí hermano, hoy mí donante, mí héroe. Después de un largo tiempo bajo tratamiento todo concluye con un transplante de médula, en el que los planetas se alinearon y él es 100% compatible. La solución a veces esta a la vuelta de la esquina. Gracias hermanito, te quedo debiendo la vida. Te adoro con toda mí alma!".

Tras el procedimiento Cristóbal quedó internado en total aislamiento en una cama del hospital Italiano de la Plata en donde luchó hasta que una infección intrahospitalaria terminó con su vida el 22 de enero de 2018. La familia publicó la noticia del su fallecimiento y de inmediato miles de personas reaccionaron con dolor ante la perdida de este joven músico que supo integrar las bandas Holográmica, La Tribu y la Burbuja.

"El siempre me decía que quería vivir hasta los 28 años, es que no quería morir a los 27 porque muchos grandes cantantes fallecieron a esa edad (la lista incluye a Robert Johnson,​ Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse), pero no pudo ser se nos fue un mes antes de cumplir años. Él no fue tan famoso como los otros jóvenes que fallecieron a esa edad, pero estoy segura de que hay mucha gente que lo recuerda con cariño", concluyó la mamá.

Un recuerdo póstumo

Cómo se hace la donación de médula

El procedimiento se denomina recolección de células madre de sangre periférica (peripheral blood stem cells, PBSC). Durante 5 días antes de la donación, se le administrará al donante cada día una inyección de 5 minutos de factor estimulante de colonias de granulocitos, una hormona de crecimiento de los glóbulos blancos.

En el quinto día un especialista colocará una aguja en cada uno de sus brazos. Una aguja extraerá sangre y una máquina circulará la sangre y obtendrá las células madre. Luego se retornará la sangre a su cuerpo a través de la segunda aguja. Este proceso dura unas 3 horas y puede repetirse en un segundo día de donación.