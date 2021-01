Murió el bebé que nació en un taxi y, en el medio del dolor, los papás piden ayuda

Emanuel y Melanie son dos rawsinos que se convirtieron en noticia porque la joven tuvo un parto de urgencia en el asiento trasero de un taxi, cuando iba camino al Hospital. La noticia se convirtió rápidamente en viral el 2 de enero, pero todo se complicó porque el niño tenía seis meses y medio de gestación. Lamentablemente, este martes 5 el pequeño falleció tras un paro cardiorrespiratorio cerca de las 2 de la mañana cuando todavía estaba en neo, según confirmó su papá a DIARIO HUARPE.

La pareja se encuentra viviendo un momento muy doloroso, agravado porque es la segunda vez que pierden a una criatura por un parto prematuro. Hace un año y medio Melanie sufrió otra pérdida con algo más de cinco meses. Ella tiene 19 años y él 25, pero en medio de la tragedia aseguran que no saben si lo volverán a intentar.

Mientras lloran la pérdida del pequeño Abraham Rolando Emanuel, que recibió su segundo nombre en honor al taxista que los asistió, los padres del niño tienen otra preocupación urgente: no cuentan con dinero para pagar el sepelio y el servicio de la criatura.

En comunicación con este medio, Emanuel Arrieta contó que hace tiempo está sin trabajo. Tiene carnet profesional y podría trabajar como chofer de remis, taxi, camión y hasta colectivo, pero por ahora no ha tenido suerte consiguiendo trabajo. “Necesito trabajo urgente, alquilamos y ya no sé cómo pagar la casa en la que vivimos. También estoy anotado en el IPV pero no he tenido suerte, a pesar de que nos hace mucha falta un hogar”, relató el joven de 25 años.

Otra de las cosas que tendrán que hacer frente los Arrieta son los estudios que debe realizarse Melanie. Es que al parecer los dos partos prematuros fueron por preeclamsia, una suba de presión, y si decidieran volver a intentar ser padres ella tendrá que hacer un seguimiento médico cercano.

Por el momento, en medio de los dolorosos momentos, Emanuel solicitó ayuda de los sanjuaninos, tanto para conseguir trabajo urgente como algo de mercadería y fondos para el servicio del pequeño. En el futuro, sin dudas, el sueño es poder conseguir el “hogar”, como dice el joven, con el que ambos sueñan.