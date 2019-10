Murió el periodista y economista Marcelo Zlotogwiazda

El periodista y economista Marcelo Zlotogwiazda, de vasta trayectoria en medios gráficos y audiovisuales, murió hoy en la ciudad de Buenos Aires a los 61 años de edad. "Zloto", tal como se lo conocía en diversos círculos, especialmente en el periodismo, conducía actualmente los programas "Desafío 20.19", por el canal C5N, y "El horno no está para bollos", por Radio Con Vos, y escribía en Infobae.com Según sus allegados y medios en los que trabajó, Zlotogwiazda padecía cáncer de colon. Tenía 61 años (había nacido el 6 de octubre de 1958 en Buenos Aires) y era licenciado en Economía, título que obtuvo en 1982 en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Pocos años después de su graduación empezó a incursionar también en el periodismo. Trabajó en una gran cantidad de medios, como el diario Página/12, diversas radios y los canales C5N y TN. Además, escribió los libros "La mafia del oro" y "Citibank vs. Argentina: Historia de un país en bancarrota" y se desempeñó como profesor, por ejemplo en el Instituto Grafotécnico de esta capital. En reconocimiento a su trabajo, recibió, entre otras distinciones, un premio Martín Fierro y dos Konex, por análisis económico y periodismo de investigación. Zlotogwiazda tuvo sus picos más altos en la profesión junto a Jorge Lanata y Ernesto Tenembaum, con quien durante siete años condujo, por TN, un exitoso ciclo: "Palabras más, palabras menos". Además, fue columnista y colaborador en una gran cantidad de programas televisivos y radiales. Entre los medios gráficos en los que trabajó figuran El Periodista, El Porteño, Página/12, El Cronista, Ámbito Financiero e Infobae.com. En radio estuvo en Mitre, Belgrano, Del Plata, Splendid, Radio 10, Rock & Pop y Radio con Vos. Y en televisión se desempeñó en los canales canales TN, C5N, América TV y la ex ATC (actualmente Televisión Pública). Zlotogwiazda tenía dos hijas, Lara e Ivana, y entre sus actividades preferidas estaba el running.