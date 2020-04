Murió Horacio Fontova

Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido compañero Horacio “El Negro” Fontova, después de pelear durante años, como el guerrero que siempre fue, con una enfermedad. Querido “Negrito” ojalá alguna vez podamos estar a la altura de tu confianza y amor brindados. Para el INAMU es tremendamente doloroso despedir a nuestro hermano y compañero de tantas luchas y alegrías. Nunca vamos a terminar de agradecerte tanto compromiso con la Música y con las causas justas y nobles. Nuestro abrazo fraterno hacia Gaby, su extraordinaria e inseparable compañera. Te vamos a extrañar muchísimo…

