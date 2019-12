Murió la mujer que había sufrido quemaduras en el 90% de su cuerpo en José C. Paz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La mujer que había sufrido quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo tras una aparente pelea con su pareja, ocurrida el sábado último en una casa de la localidad bonaerense de José C. Paz, murió en el hospital en el que estaba internada a raíz de esas graves lesiones, informaron hoy fuentes policiales.



Se trata de Bárbara Balbuena (29), quien había sido inducida a un coma farmacológico y estaba alojada con pronóstico reservado en el Hospital Domingo Mercante de dicha localidad del noroeste del Gran Buenos Aires.



Si bien la pareja de la víctima, Cristian Sánchez (37), no está imputado de la muerte; la madre de la víctima, María, aseguró esta mañana en diálogo con la prensa que su hija "no se roció con una botellita de alcohol" sino que "él la prendió fuego".



"Es un típico caso donde él después quiso cubrirse quemándose una mano y las piernas", dijo la mujer y en ese sentido remarcó que ella vio a Sánchez tras el hecho y que éste no tenía "ninguna" lesión "en la cara".



Respecto de la declaración de uno de los médicos que llegó a dialogar con Bárbara antes de que perdiera el conocimiento y contó que la propia víctima le dijo que ella misma se había rociado con alcohol y prendido fuego, María consideró que su hija "nunca hubiera declarado eso" y que, en caso de haberlo hecho, lo hizo "por miedo" a acusar a Sánchez.



"Él dijo que ella lo quiso prender fuego y que él se quiso defender", recordó la mujer y agregó que antes de este episodio, vio a su hija "varias veces con moretones en el cuerpo".



Sobre esos antecedentes, María reveló que la hija mayor de Bárbara le decía "que no quería ir a la casa de Cristian (por Sánchez) porque le pegaba a su mamá".



También contó que ella leyó mensajes de texto que se enviaban entre sus hijas, en los que la víctima le decía a su hermana que "estaba esperando a cobrar la plata de sus hijos para irse, porque se quería separar".



"Yo creo que ella estaba enamorada y amenazada, todo junto, y que la volvió enferma como él, no podían estar el uno sin el otro... De un día para el otro él la empezaba a llamar, y no sé si la amenazaba con sus hijos o qué, pero ella volvía con él", indicó.



La mujer añadió que Bárbara "siempre fue una chica alegre y tenía sus amigos sinceros, que se alejaron de ella por culpa de este hombre".



"Todos lo cubren a Sánchez y saben que no es una buena persona, es un asesino, me dejó sin mi hija, nunca más voy a hablar con ella ni la voy a poder abrazar", dijo y, entre lágrimas, concluyó: "Él está disfrutando su libertad y yo estoy llorando a mi hija, únicamente pido justicia y que él quede preso."



En tanto, fuentes policiales precisaron a Télam que el hombre no está imputado en la causa, que a raíz de las muerte de Bárbara pasó de estar caratulada como "averiguación de ilícito" a "averiguación de causales de muerte"; y que tampoco tiene antecedentes penales.



Y, en principio, tampoco había denuncias por violencia de género de parte de Bárbara hacia su pareja, detalló un jefe policial que participa de la pesquisa.



El hecho ocurrió el sábado último en una casa situada en Muñiz al 5900, de José C. Paz, donde la joven sufrió graves quemaduras y debió ser internada en terapia intensiva, mientras que su pareja también fue asistida en el mismo hospital con quemaduras en brazos y piernas.



Fuentes judiciales dijeron a Télam que, si bien restan practicar varios peritajes, las lesiones que Sánchez presentaba son compatibles con las maniobras que declaró haber hecho, abrazando a su pareja, para intentar apagar el fuego.



Tanto voceros policiales como judiciales indicaron que dos médicos declararon que en el hospital llegaron a dialogar con Bárbara antes de que la víctima perdiera el conocimiento y que ésta les dijo que ella misma se había rociado con alcohol y prendido fuego.



La causa está a cargo de la fiscal Gloria Silvana Reguan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 22 de Malvinas Argentinas, quien espera los resultados de los peritajes de rigor y toma testimoniales para esclarecer lo ocurrido.