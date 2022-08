Este domingo se conoció la noticia de la muerte del reconocido actor Rodolfo Bebán, una gran figura de la escena nacional que supo dejar una huella en San Juan, en donde vivió por un tiempo y dirigió una obra de teatro.

Es que en el año 2008, el reconocido actor que conquistó a todos por su porte, su voz grave e imponente y unos ojos claros casi transparentes, se instaló durante más de dos meses en la provincia para dirigir la obra Alta en el Cielo de Nelly Fernández Tiscornia que integró la programación del Plan Federal del Teatro Nacional Cervantes.

En esta oportunidad, Bebán trabajó con cuatro actores locales que fueron Mónica Calvo, Andrea Huertas, Ana Paula López y Guillermo Kuchen, quienes le pusieron el cuerpo a la historia de una maestra rural que lucha contra las adversidades en una remota escuela de frontera.

En una divertida entrevista que le concediera a diario Clarín, el actor contó cómo era su vida en San Juan. La nota comienza con una breve descripción en la que cuenta que Bebán pasó por la Casa de Sarmiento y fue abordado por un grupo de señoras ansiosas por hacer una foto con él.

Rodolfo accedió, no sin antes reconocer que él era "tímido" y le deba un poco de vergüenza el reconocimiento de la gente de San Juan que lo paraba para pedirle autógrafos o una foto.

"Hay que entender que mucha gente consumió lo que hice. Durante años estuve metido en casa de muchas familias. Ayer, por ejemplo, fui a cenar solo, temprano, y me topé con un grupo de maestras jubiladas que estaban festejando. Hice la ronda individual de fotos, porque cada una quería la suya. Pero es algo con lo que no me llevo muy bien. Por suerte, ahora está sólo el recuerdo de la gente, pero antes era peor porque estaba la pasión. Cuando salía de un lugar se querían llevar una parte mía como souvenir", aseguró el actor.

Sobre los actores sanjuaninos, Bebán reconoció que fue difícil elegir a los que harían la obra, ya que encontró mucho talento. También destacó que los artistas locales mostraron gran predisposición y trabajaron durante largas horas para dejar a punto la obra.

"La energía y la entrega me hizo acordar a cuando empecé con el teatro independiente: trabajan a destajo, ilusionados, con magia. Además es la primera vez que dirijo una obra sin actuar en ella. Y apareció otro asunto que me sorprendió, yo me consideraba un inepto para la docencia y acá me encontré con la capacidad de guiar, de sugerir. Finalmente, hacemos una obra realista", aseguró orgulloso el artista.

Tras la puesta en escena de esta obra, el actor y director volvió a Buenos Aires, en donde siguió con su carrera hasta que en 2019 comenzó a enfermar y sus familiares debieron internarlo en un geriátrico.

Rodolfo Tilli, más conocido por su nombre artístico Rodolfo Bebán nació en Ciudadela, el 25 de mayo de 1938, era hijo del actor Miguel Bebán. Estuvo casado con la actriz Claudia Lapacó con quien tuvo dos hijos, Rodrigo y Diego.

Luego formó pareja con la modelo Liz Amaral Paz ―con quien tuvo una hija (Dolores)― y con la actriz Gabriela Gili con la que tuvo tres hijos a los que llamó Facundo, María Daniela y Pedro Emiliano.

