Murió una conocida actriz de "Sex and the City"

La actriz norteamericana Lynn Cohen, de dilatada trayectoria en el teatro, el cine y la televisión norteamericana, donde formó parte de exitosas series como “Sex and the City” y “La ley y el orden”, falleció a los 86 años en Nueva York.

Cohen fue Magda, la ama de llaves y ocasional niñera en casa de Miranda Hobbe (Cynthia Nixon), en “Sex and the City”, donde grabó trece capítulos entre 2000 y 2004, y tomó parte en las dos adaptaciones cinematográficas del envío, la de 2008 y la de 2010. También tuvo destacada participación en “La ley y el orden” como la jueza Elizabeth Mizener, y en las series que se desprendieron de este suceso televisivo, y en “Nursey Jackie”, protagonizada por Edie Falco. En cine tomó parte en filmes como “Misterioso asesinato en Manhattan”, de Woody Allen; fue Golda Meir en “Munich” de Steven Spielberg y también actuó en la exitosa “Los juegos del hambre: en llamas”.

MIRÁ TAMBIÉN Ángela Domínguez, Wonder y Julián Díaz: las tres Revelaciones Música

Nacida en la ciudad de Kansas, su mayor desarrollo tuvo lugar en Broadway, donde disfrutó de reconocimiento, nominaciones y premios. Recién a los 60 años comenzó su trabajo en cine y televisión, a pesar de lo cual participó en 112 créditos, habiendo intervenido en "The Riverside Bench", en etapa de posproducción, mientras era la protagonista elegida para el filme "Six Dinner Parties", que se encontraba en etapa de preproducción. Las causas de su muerte no fueron informadas.

Fuente: Télam.