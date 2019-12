Murió Vaughan Olivier, el diseñador de las tapas de Pixies y Cocteau Twins

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El británico Vaughan Oliver, diseñador gráfico de múltiples portadas del sello inglés 4AD, entre ellas las de bandas compo Pïxies y Cocteau Twins, falleció este domingo a los 62 años, según confirmaron medios especializados internacionales.



Oliver nació en Sedgefield, una pequeña localidad del Condado de Durham, y estudió en Newcastle.



Durante los 70 se mudó a Londres para empezar a trabajar en diseño de packaging, pero su sueño era conectar su profesión con la música.



Conoció por casualidad a Ivo Watts-Russell, el fundador de 4AD, y comenzó una fructífera relación laboral.



Si bien en 1983 era el único empleado a tiempo completo del sello, Oliver trabajaba bajo la firma 23 Envelope, estudio de diseño que tenía junto al fotógrafo Nigel Grierson.



Hasta 1987, 23 Envelope fue una parte crucial de la identidad de la disquera e influyó en la estética de la escena post-punk de la época. Es el responsable de icónicas portadas: Treasure, de Cocteau Twins (1984); It’ll End in Tears, de This Mortal Coil (1984); The Comforts of Madness, de Pale Saints (1990); Down Colorful Hill, de Red House Painters (1992); entre otros.



Durante sus años para 4AD, Oliver tenía total libertad creativa y trabajaba a la par de los músicos. Sus obras más recordadas son las que hizo para Pixies: él diseñó las portadas de Surfer Rosa (1988), Doolittle (1989), Trompe Le Monde (1991), Indie Cindy (2014), Head Carrier (2016) y Beneath the Eyrie (2019).



Oliver exhibió su trabajo en galerías de Europa, Estados Unidos y Japón. El año pasado, Unit Editions publicó el libro Archive, una antología de su trabajo.



Múltiples músicos y personalidades de la industria tomaron las redes para recordarlo horas después de la noticia. 4AD, su co-fundador Ivo Watts-Russel y Martin Mills (presidente de Beggars Group) emitieron sendos comunicados a raíz de la muerte de Oliver.