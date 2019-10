Musa Azar y otros 7 acusados son juzgados por la "Megacausa 4" en Santiago del Estero

El ex jefe de inteligencia santiagueño Antonio Musa Azar y otros siete ex militares comenzaron hoy a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero por delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia antes y durante la última dictadura, informaron hoy fuentes judiciales. Integran el Tribunal los jueces Federico Bothamley y Abelardo Basbús (Santiago del Estero), y Enrique Lilljedahl (La Rioja)), con la fiscal federal Indiana Garzón. La audiencia de hoy se inició con la lectura de las acusaciones surgidas de la instrucción judicial y se estableció la continuidad del juicio para los lunes a la tarde y los martes en doble jornada. Entre los acusados de la denominada Maegacausa 4 figuran el ex comisario Musa Azar, condenado 4 veces a prisión perpetua, tres por delitos de lesa humanidad y una por el denominado doble crimen de La Dársena por los asesinatos de las jóvenes Leyla Nazar y Patricia Villalba, en tiempos de democracia. También se encuentra en el banquillo de los acusados en el juicio oral que se inició hoy en el Juzgado Federal de Santiago del Estero, el ex mayor del Ejército Jorge D'Amico, condenado tres veces por delitos cometidos en la ultima dictadura militar. En la misma causa, también fueron procesados los militares retirados Humberto Colinos, Julio Ramón Marchant y José Arce, que prestaban servicios en el Batallón de Ingenieros de Combate 141, de la capital santiagueña. La nómina de acusados se completa con los ex militares Ramón Bautista Cisterna, Carlos Alfredo Pithod y el ex policía Eduardo Bautista Baudano. Musa Azar, el ex jefe de Inteligencia de la denominada "Gestapo santiagueña" y D'Amico, llegan a este nuevo juicio oral y público beneficiados hace más de dos años con prisión domiciliaria, en un fallo judicial que provocó distintas protestas de las organizaciones de derechos humanos. Durante el juicio oral se investigará la desaparición de Ana María Murad, y los secuestros y torturas al entonces soldado Julio Dionisio Arias y su hermano Pedro Pablo Arias. En el mismo proceso judicial, Musa Azar será juzgado por un caso de violación con acceso carnal cometido en perjuicio de una menor de edad. Durante la lectura de la acusación fiscal y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, más de un centenar de dirigentes y militantes de organizaciones de derechos humanos se manifestaron para reclamar justicia en las afueras del Juzgado Federal. Poco antes de iniciarse la denominada "Megacausa 4", el presidente de la Asociación por la Memoria, la Verdad, y la Justicia de Santiago del Estero, Luis Garay, dijo que "este es el quinto juicio por delitos de lesa humanidad, en el que se va a juzgar la trama represiva montada en contra de los grupos opositores al gobierno de Carlos Juárez enrolados en la Juventud Peronista". "Este caso esta enfocado al sector militar, que integraban el grupo de tareas del ex Batallón de Ingenieros de Combate 141, en el que se suma a Musa Azar por un caso de violación a una de las detenidas en cautiverio", precisó.