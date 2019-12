Museu Nacional de Belas Artes inaugura exposição sobre Norah Borges

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O Museu Nacional de Belas Artes inaugurará em 17 de dezembro a exposição “Norah Borges. uma mulher na vanguarda”, curada por Sergio Alberto Baur, que reunirá mais de 200 pinturas, desenhos, gravados e objetos -entre documentos, manuscritos, impressos e fotografias- da artista plástica argentina, irmã do famoso escritor Jorge Luis Borges .







A exposição propõe analisar toda a sua vida artística através de obras de diferentes épocas, provenientes de 28 coleções públicas e privadas, enlaçando os mundos vividos pela irmã do célebre escritor Jorge Luis Borges desde seu período de formação, e seu trabalho como ilustradora da vanguarda espanhola e argentina.







Além disso, será mostrada documentação pessoal e bibliográfica que colocam a Norah Borges (1901-1998) no cenário dos anos 1920 e 1930.







Acompanhando a exposição, o Museu de Belas Artes editará em 2020 um catálogo que inclui um texto curatorial de Baur, um artigo de Artundo e uma resenha sobre a atividade da artista entre os anos 1920 e 1940, a cargo da área de Investigação do Museu, além do corpo de obra exposto e um apartado documentário, informou a instituição através de um comunicado de imprensa.