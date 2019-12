Muy buen partido de Brussino en el triunfo de Zaragoza sobre Real Madrid

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El escolta argentino Nicolás Brussino cumplió hoy una muy buena tarea para Zaragoza, que sorprendió y batió al líder Real Madrid, por 84 a 67, en uno de los partidos válidos por la 11ma. fecha de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España.



El santafesino, de 26 años, firmó una planilla de 8 tantos (2-3 en dobles, 1-4 en triples, 1-3 en libres), 5 rebotes, 5 asistencias y un recupero en los casi 25 minutos que permaneció en cancha en el Pabellón Príncipe Felipe de la ciudad ubicada en la región de Aragón.



El ala pivote montenegrino Nemanja Radovic, con 14 unidades y 14 rebotes, se erigió en el valor más destacado del Zaragoza, que se consolidó en la tercera posición de la tabla, con una marca 8-3



Por su lado, en Real Madrid, aún líder con un record 9-2, los argentinos Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata), Gabriel Deck (ex San Lorenzo) y Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) desplegaron regulares actuaciones.



El cordobés Campazzo encestó 6 puntos, tomó 6 rebotes, otorgó 6 asistencias y recuperó 2 bolas en 24 minutos; el santiagueño Deck convirtió 9 tantos, capturó 3 rebotes y repartió 2 pases gol en 22m., mientras el bonaerense Laprovíttola acumuló 9 unidades, entregó 4 asistencias y bajó dos rebotes en 19m.



En tanto, el alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket) consiguió 7 tantos, 2 recuperos, un rebote y un pase gol en 12m. para Barcelona, que vapuleó por 103-71 a Iberostar Tenerife.



Mientras que el escolta bahiense Nicolás Richotti sumó 7 puntos, 3 asistencias y 2 rebotes para Fuenlabrada, que cayó ante Gran Canaria, por 102-78



En uno de los adelantos del sábado, Manresa, con 11 tantos y 7 rebotes del cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol), le ganó en forma ajustada a UCAM Murcia, por 93-92.