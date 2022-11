Entre las medidas para hacerle frente a la inflación el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció la inclusión de los combustibles en el programa Precios Justos. Para la Cámara de Expendedores de San Juan la medida es de difícil cumplimiento.

“Yo creo que es un acuerdo, si es que en realidad existe, de imposible cumplimiento. En la actualidad los precios de combustibles están atrasados. La bonificación de los expendedores ha sido sacrificada en los últimos tiempos, porque en ese reparto todos hemos tenido que poner algo y actualmente estamos perdiendo”, dijo Bernardo Turcumán, secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles, a DIARIO HUARPE.

Para el empresario, la medida anunciada por Massa no sólo asegura que será difícil que se pueda cumplir, sino también que duda de que el acuerdo pueda sostenerse en el tiempo. “Se verá que pasa con el desarrollo, pero esto deviene lamentablemente en escasez de combustible y en operaciones no francas que ya conocemos”, indicó.

“Hace muchísimo tiempo que se hace lo mismo y lamentablemente no se cae una idea original”, afirmó Turcumán.

La molestia por parte del sector son los aumentos atrasados. “Nosotros, como expendedores, hemos sido perjudicados en la bonificación. Políticamente, me parece una medida simpática y es sin lugar a dudas el conveniente para vender una imagen. Para mí esta política no llega a cuatro meses, aclarando siempre que estamos hablando de los combustibles y no de los alimentos”, insistió el empresario.

Según lo mencionado por Turcumán, en la actualidad las bonificaciones que reciben por prestar el servicio deberían estar alrededor del 19% del total de las ganancias, y hoy por hoy se ubican en apenas un 14%. "Estamos un 5% por debajo de lo que nos corresponde. Con esta medida, seguimos perdiendo", concluyó.