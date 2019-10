Nancy Avelín, la única candidata que tomó el guante para debatir

Mientras todo el país todavía habla del Debate Presidencial y las acusaciones cruzadas entre el presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos Alberto Fernández, en San Juan los intentos por hacer que los candidatos a diputado nacional debatan sus propuestas de campaña de cara a las Elecciones Generales del próximo domingo fueron estériles. En este contexto, la única que tomó el guante y asistió a todas las invitaciones fue Nancy Avelín, la dirigente de Cruzada Renovadora que lleva a Roberto Lavagna como candidato a presidente. Los grandes ausentes fueron José Luis Gioja y Marcelo Orrego.

En la previa a las PASO de agosto, la agrupación San Juan Debate organizó un encuentro entre los aspirantes a la Cámara Baja, pero la convocatoria fracasó ya que ni el actual diputado nacional, ni el intendente de Santa Lucia dijeron presente. Todo un dato negativo, teniendo en cuenta que entre ambos candidatos concentran más del 80 por ciento de la intención de voto. En aquella ocasión si debatieron Nancy Avelín, Conrado Suárez Jofre, Eduardo Castro y Mary Garrido.

MIRÁ TAMBIÉN Japoneses de firma minera visitarán Altar y Los Azules

La propuesta para debatir se renovó el pasado viernes y también la negativa a ir por parte de los principales candidatos. Y si bien ayer, por iniciativa de la Facultad de Sociales, hubo otra oportunidad para dar a conocer sus propuestas, el debate quedó a medias. Es que si estuvo Nancy Avelín, por Consenso 2030, pero no Gioja y Orrego. Sus lugares fueron ocupados Facundo Perrone y Rodolfo Colombo Respectivamente.

“Yo voy a ir a todo debate que me inviten. Esto le hace bien a la democracia. Los sanjuaninos merecen saber cuáles con nuestras propuestas. Es lamentable que los otros candidatos no estén”, le dijo a DIARIO HUARPE, Avelín.

MIRÁ TAMBIÉN Hallan muerto al padre de la nena que murió al ser golpeada con un ventilador

Orrego por su parte, en declaraciones radiales al ser consultado sobre la posibilidad de debatir, expresó que “yo no tendría problemas en debatir, pero iría si también los otros candidatos asisten. Si Gioja no va, no tiene sentido que yo vaya y lo mismo con Avelín”. Desde el entorno de Gioja explicaron que los tiempos de campaña y la tarea en la Cámara Baja impidieron la posibilidad de ir.