Narciza Deco: un emprendimiento que combina lo artesanal con lo elegante

Narciza Deco es un emprendimiento sanjuanino que nació hace dos años de la pasión de su fundadora, Daniela Mazalú, por el macramé y las manualidades. Ella decidió dejar de dedicarle energía a su empresa familiar para hacer realidad sus sueños y potenciar su verdadera vocación. Actualmente, realiza sus ventas mediante redes sociales y piensa lanzar una línea de carteras de diseño el año que viene.

Daniela, quien venía de una empresa familiar del rubro de la panadería, hizo un cambio radical en su vida y tomó la determinación de dedicarse a lo que realmente le gustaba. "Le doy muchas gracias a ese emprendimiento, pero fue un sueño mi papá. Nosotros llegamos de Córdoba hace 30 años y veníamos con ese proyecto, aunque más que nada era el sueño de mi papá, y nosotros fuimos acompañando”, contó.

Así, comenzó a realizar distintos objetos decorativos con macramé, como lámparas, espejos y tapices. "El macramé es una técnica muy versátil que permite crear todo tipo de objetos", explicó la emprendedora. "Me gusta mucho el desafío de combinar los distintos materiales y colores para crear piezas únicas y personalizadas".

El emprendimiento de Daniela ha ido creciendo con el tiempo y, actualmente, cuenta con una amplia cartera de clientes en San Juan y tiene la idea de ampliar su mercado a otras provincias del país. Además, dicta talleres de macramé para compartir su pasión y dejar un legado a otras personas.

"Me siento muy feliz de haber encontrado en el macramé mi vocación", afirmó. "Es una actividad que me permite expresar mi creatividad y, al mismo tiempo, generar ingresos".

Para el próximo año, Romero planea lanzar una nueva línea de carteras elaboradas con macramé. "Quiero crear carteras que sean funcionales y elegantes, que se adapten a la vida actual de la mujer. Yo trabajo todo lo que es hilo, nada de telas, ya sea de algodón o hilo sintético. Lo elaboro todo con las manos, son carteras de diseño y no hago en serie, si no hago algo muy particular", señaló.

Las carteras de Narciza Deco podrán adquirirse próximamente a través de sus redes sociales. "Estoy muy entusiasmada con este nuevo proyecto", expresó Daniela. "Creo que tiene mucho potencial y que puede contribuir a posicionar a Narciza Deco como una marca de referencia en el mundo del macramé".

Narciza Deco es un emprendimiento que combina lo artesanal con lo elegante. La pasión de su fundadora se refleja en cada uno de los productos que crea, que son únicos y personalizados.