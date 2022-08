El lanzamiento de la candidatura de Graciela Caselles a la intendencia en Capital, y como integrante del armado massista en San Juan, sigue generando polémica en la interna del Partido Bloquista. Tan así es que uno de los referentes departamentales del partido, Alfredo Nardi, no dudó en señalar que “voy a ser el rector de la candidatura”.

La afirmación de Nardi está relacionada con la decisión de la actual diputada nacional a lanzarse por fuera del partido centenario, imitando a otros dirigentes que en el pasado hicieron lo mismo y fueron expulsados del ejido bloquista.

Es más, el concejal Nardi expresó que “me alegro de que se haya decidido por lanzar su candidatura, pero le advierto que voy a poner el ojo en que cumpla con hacerlo por dentro del partido. Si no lo hace, impulsaré las medidas que correspondan para estos casos”.

La molestia del dirigente del partido de la estrella es porque Caselles decidió jugar por afuera del bloquismo y esto lo hace meses después de haber pasado una década en la presidencia partidaria.

A contrario de la opinión del presidente del bloquismo, Luis Rueda, Nardi opina que a Caselles hay que expulsarla si no juega por dentro. Para el mandamás bloquista, si se mantiene dentro del Frente de Todos, no es sancionable.

Actualmente, el Frente Renovador es parte del Frente de Todos. Por esto es que las distintas ópticas cambian, ya que en el caso de la expulsión anterior de dirigentes se dio porque jugaron fuera del partido y en un frente rival.

Diferencias históricas

Las críticas contundentes de Alfredo Nardi contra Graciela Caselles no son nuevas. Es más, hace algunas semanas, el edil capitalino declaró duramente contra la expresidenta y la acusó de “amagar con la candidatura para terminar arreglando un lugar en la diputación nacional”.

El concejal bloquista dijo en su momento que “Graciela hace 20 años que no camina la Capital. La última vez que lo hizo fue cuando dirigía Acción Social, en la intendencia de Enrique Conti. Por eso es que me da lástima que haya correligionarios que le crean. Esto ya lo hizo cinco veces y la verdad es que no le creo más. Es su estrategia para mantenerse con una diputación”.

Textual