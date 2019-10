Natalia Cociuffo destacó que logró construir "un caminito de hormiga, lindo y contundente"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La actriz y cantante Natalia Cociuffo, referente del teatro musical en la Argentina, destacó que en su carrera logró construir "un caminito de hormiga, lindo y contundente" que ahora la llevó a protagonizar “Soy tu ángel”, obra que marca el debut de Germán Kraus como autor y cuenta “una historia basada en el vínculo entre dos personajes que se vienen a rescatar y a salvar”.



La protagonista, que presenta su obra en la sala porteña El Método Kairos, resaltó también en diálogo con Télam la posibilidad de trabajar con figuras que admira desde chica como Germán Kraus, quien además encabeza el elenco de esta comedia en la que también actúa Tita Sapag.



Nacida en Córdoba, Cociuffo contó que fue construyendo de a poco y a paso firme un “caminito de hormiga, lindo y contundente”.



“Es muy lindo trabajar con Germán, es amigo, hicimos muchas cosas juntos como 'El ratón Pérez'. Es muy amoroso", contó la actriz, quien destacó que en su carrera “cada cosa fue llegando en el momento que tenía que llegar, nada hice de forma arrebatada, yo estaba preparada para cada trabajo que me tocó encarar”.



Después de protagonizar la obra “Los monstruos” el año pasado, Cociuffo regresa a la escena porteña con una “comedia emotiva y divertida”, según definió en relación a “Soy tu ángel”.



Si bien sus primeros pasos los dio en el musical, la intérprete se caracteriza por apostar a los desafíos y prefiere ir más allá del género. De chiquita cantaba con su padre, estudió abogacía pero sintió que no era lo suyo. Después de ver “Drácula” decidió probar suerte en Buenos Aires. Tenía 20 años cuando comenzó a buscar su lugar en el ambiente artístico para dedicarse a sus dos pasiones, el canto y la actuación, objetivo que siguió mientras trabajaba como camarera.



Así comenzó a estudiar y a presentarse en castings, iniciando una profesión que la llevó a interpretar Marlene Dietrich en “Piaf”, junto a Elena Roger, y Roxie Hart en Chicago. “Piaf y “Chicago”.



Dirigida por Omar Calicchio, producción artística y general de Gabriel García y escrita por Germán Kraus (en su debut como autor), “Soy tu ángel” es una comedia que habla sobre el amor, la vida, los sueños y la familia.



“Es una obra que tiene como punto de partida el contrapunto entre mi personaje, Simón, y el que interpreta Krauss, Oscar. Él está en un estado de nube gris, está retirado de la actuación después de haber sido un hombre exitoso, y aparece esta mujer en su vida, un huracán”, comentó la actriz.



Además, indicó que "es la historia de una prostituta que aparece en la casa de este actor ya venido a menos, que se quedó viviendo en un pueblo solo y deprimido, Simón le da un poco vida, le cuestiona, lo hace reflexionar".



"Es un intercambio entre los dos personajes, él es muy sabio y ella busca culturizarse con él. Es interesante como se van nutriendo, él está ajado y en ella se juega esa cosa ambigua entre un ángel y un demonio”, añadió respecto de la obra que se presenta los sábados a las 18 en el teatro ubicado en



El Salvador 4530, en el barrio porteño de Palermo.



Consultada por Télam sobre si hay algo que le gustaría hacer que aún no haya experimentado, dijo que le "gustaría tener cada vez mejores desafíos, llegar a ser más popular, que la gente me conozca más.



"Seguramente voy a protagonizar “Mama mía” en Ecuador, es un viaje corto. Además el 12 de noviembre voy a participar de “Las damas del musical” en teatro Ópera, es una experiencia que tendrá 15 funciones", adelantó la actriz.



Al respecto, añadió que "es la quinta vez que se hace, se trata de un nuevo sistema muy divertido con obras cortas, con Sandra Mihanovich, Florencia Otero y Julia Zenko, entre otras mujeres protagonistas de musicales, donde todas cantamos repertorios de clásicos que nunca hicimos. Se vive un ambiente muy cordial, muy emocionante, hay mucho compañerismo.



"Soy cantante, lo primero que hice fue cantar, es mi mejor compañía, pero hace tiempo que vengo con cosas que no tienen que ver con el musical. Me gusta experimentar cosas, no me quedo en el musical únicamente. Tengo una banda desde hace 10 años, toco en eventos privados. Hacemos temas nuestros de rock y pop. En los shows hacemos repertorio internacional y covers versionados", acotó.