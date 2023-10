Natalia Ontiveros, la emprendedora que tejió sus sueños

Natalia Ontiveros tiene 48 años y desde el 2021 pudo concretar su sueño: fundar su propio emprendimiento. Por distintos motivos de la vida, como la crianza de sus hijos y obligaciones laborales, postergó el inicio de su proyecto, pero actualmente dedica el 100% de su tiempo a su vocación. Hoy, se siente orgullosa de materializar su firma, la cual ofrece diversos productos de decoración para el hogar e indumentaria de invierno.

También, produce indumentaria de invierno. Foto: gentileza.

Na.Arte es el emprendimiento de Natalia dedicado a tejidos en yute para el hogar y ropa de invierno. Por ejemplo, elabora canastos, cuellos, individuales, ruanas, cestos de arpillera forrados en lienzo, entre otros. "Estoy aprovechando mi potencial al dedicarme a lo que me gusta. Lo hago con mucho amor y me encanta. Estoy muy contenta con lo que estoy haciendo ahora", dijo.

Publicidad

Anteriormente, no pudo forjarlo debido a que se vio obligada a trabajar en otros rubros para sostener su economía y también por el tiempo que le demandaban sus hijos. En la actualidad, destina el 100% de su tiempo a su proyecto. Sin embargo, Natalia aseguró que no fue fácil tomar la decisión de emprender y lanzar su producción al mercado. "Sabía que no me animaba, pero mi hermana me alentaba. Sabía que podía hacer esto, así que me tiré a la piscina".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Comentó que su pasión por los telares nació cuando iba a la escuela primaria, donde le enseñaban a hilar. También, por herencia familiar cuando de niña veía a sus parientes realizar esta labor. "Tengo un legado de mi tía, que tejió durante años y vendía. Siempre me gustó verla y observarla. Es algo que llevo muy adentro de mí", agregó.

Los canastos elaborados por Ontiveros. Foto: gentileza.

Los hermosos tejidos de Na.Arte se promocionan principalmente a través de las redes sociales y en las diferentes ferias que se llevan a cabo en la provincia. También se pueden encontrar en las diferentes tiendas de Hilar San Juan. La historia de Natalia Ontiveros nos demuestra que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños.