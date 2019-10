Natalia Vargas: "No creo que me tenga que arrepentir de nada"

"No creo que me tenga que arrepentir de nada", con estas palabras la conductora Natalia Vargas negó tener intención de pedirle disculpas a las candidatas a Embajadora del Sol por el departamento Jáchal. La comunicadora aseguró que a estas mujeres les "chorrea la grasa", pero aclaró que lo hizo desde el humor.

Tras el escándalo desatado por el audio en el que se escucha la crítica despiadada de la mujer, la comunicadora que hace dos programas diarios en radio Cosmos brindó una entrevista a Radio Colón.

En un extenso diálogo Vargas aseguró que ella hace un programa político con "humor" y aseguró que ha hecho bromas hasta con la figura del gobernador de la provincia. "Ni Sergio Uñac se ha ofendido", aseguró.

Sobre la intención que tuvo al decir que “estos bagres" no van a desfilar en pasarela. Entre risas y carcajadas, la mujer se pone en el lugar de una candidata a Embajadora y asegura que la chica se presentaría diciendo: “hola, yo soy la Yeni, mira como me abro de piernas”, después continuó con una serie de apreciaciones sobre cómo se ven las piernas de las jóvenes que compiten por representar a Jáchal. Antes de terminar, Vargas agregó que "estas negras se van a derretir estas negras y no porque sean bombones sino por la grasa que les cae de la cara”.