Navarro admite que podría integrar el gabinete y pide la libertad de ex funcionarios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El dirigente del Movimiento Evita Fernando 'Chino' Navarro sostuvo hoy que existe la posibilidad de que desarrolle alguna actividad política junto a Santiago Cafiero, en la Jefatura de Gabinete, en caso de que este último sea designado por la nueva administración, y pidió que sean liberados los ex funcionarios detenidos de forma "arbitraria".



No obstante, adelantó que no se va a "enojar si no le toca" ocupar algún cargo debido a que su "compromiso tiene que ver con ser parte del proceso de recuperación del país".



Además, coincidió con la visión del presidente electo, Alberto Fernández, respecto de que los detenidos en forma arbitraria "deben ser liberados", luego de que ayer el presidente electo solicitara que fueran liberados los ex funcionarios del gobierno anterior y todos aquellos que no tengan una condena firme.



"Voy a acompañar a Santiago Cafiero si se confirma su designación en la Jefatura de Gabinete, y creo que lo haré desde algún área ligada a la actividad parlamentaria, que es donde me sé desempeñar, pero no me voy a enojar si no me toca, porque mi compromiso es ser parte de este proceso de recuperación del país, desde donde sea", adelantó Navarro en declaraciones a CNN Radio.



El dirigente descartó además que la elección del gabinete tenga que ver con afinidades 'cristinistas o albertistas': "Alberto no se maneja con esas categorías, va a convocar a los mejores, serán dirigentes jóvenes con una cantidad de mujeres interesantes, y va a ser disruptivo, creo, respecto de lo que nosotros creemos que deben ser los dirigentes elegidos".



En el mismo sentido, consideró que "Alberto no va a construir albertismo, sino que será un gobierno de todos".



Por otra parte, Navarro coincidió con Fernández en que "deben recuperar la libertad todos los detenidos en forma arbitraria".



"Comparto el pedido de Alberto, que debe ser compartido por cualquier persona aferrada a derecho, que desea que se cumplan las normas procesales y que no haya detenciones arbitrarias sin que exista una sentencia firme ni peligro de fuga".



"Es lo que dice el derecho argentino y siempre fue así hasta que llegó la doctrina Irurzun que se dio en un marco político favorable con el macrismo aplaudiendo y con el apoyo de los medios de comunicación y permitió violentar los derechos no sólo de los ex funcionarios sino también de cualquier argentino ", manifestó.



Navarro también coincidió con la diferenciación que hizo ayer Fernández respecto de que "los presos políticos son personas sin proceso", a diferencia de "los detenidos arbitrariamente, ya que se trata de personas con un proceso, pero realizado en forma irregular, por la injerencia de la política y el apoyo de los medios".