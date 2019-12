Nazarena Vélez revolucionó las redes con una foto en bikini

❣Arrancamos las vacaciones❣ 👉Antes que nada El Chyneteeee @chynoagostini a último momento decidio no venir por unos shows 🎶y obviamente respeto su decisión y su pasión por lo suyo🎼 ✔Me vine unos días con mi familia a 🇧🇷 antes de arrancar con la temporada #verano2020 de teatro 🎭 en San Rafael Mendoza ✔Les cuento que la buena energía de @pousada_bemtevi_em_buzios es TODO🏝 ✔Gracias @transfer_privado_buzios por los traslados 🚘 Organización general @may_ariadna

