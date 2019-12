La ex niñera de Pampita la acusó por violencia laboral

Se llama Viviana Benítez y es la ex niñera de los hijos de Pampita. Una mujer que la llevará a la Justicia por hostigamiento y malos tratos. “Trabajaba de lunes a lunes. Ella dedicada el 70 por ciento de su tiempo a los hijos de Pampita. Y no estaba reflejado en los montos que recibía. Había hostigamiento constante y sistemático, que incluía falsas acusaciones por faltantes en la casa”, remarcó el abogado de la mujer Federico Alejandro.

La ex niñera dio un ejemplo: “En 2017, un día viene, entra a la cocina y se le había perdido una llave de una caja fuerte del banco. Nos dijo ‘hablen entre ustedes y que aparezca antes de las 11’. Hizo un escándalo. Yo estaba embarazada. Agarré mis cosas y me fui. Esto fue un jueves, al día siguiente perdí mi embarazo. El médico me dijo que tuvo que ser por un tema de estrés. Ella lo sabe. Siempre nos maltrataba”.

El reclamo laboral ya fue presentado e incluye una denuncia por las horas impagas y pagos en negro. La denuncia penal por hostigamiento y malos tratos será presentada el lunes.

MIRÁ TAMBIÉN El motivo por el cual Fidalgo, Pampita y Flor Peña terminaron llorando en el Bailando

Consternada Pampita salió a responder: “Tengo que hablar por la cantidad de cosas falsas que se están diciendo. Se va a responder en la Justicia. Nunca tuve un problema laboral con un empleado. Una de mis damas de honor, por la que tengo afecto. Estoy sorprendida y angustiada. Tengo mucho material de prueba. Nunca se adeudó nada. No hay horas extras porque no se hacen, porque hay horarios que en mi casa se cumplen a rajatablas. Hay testigos. Tengo personal de fin de semana”.

“Tengo los WhatsApp de que se fue por voluntad propia, nunca fue despedida. Muchas veces, los viernes me pedía ropa y zapatos para salir a bailar y yo le prestaba. Tengo muchas pruebas de lo buena empleadora que he sido”.

“Su sueldo era mucho más de lo que dice la ley. Esto es una sorpresa total. El lunes me dijo que a fin de mes no iba a venir más por WhatsApp. No le contesté porque quería que hablemos en persona. A la noche me dice que había hablado con un abogado laboralista. Tampoco le respondí porque quería verla. Y se fue de casa sin despedirse de nadie. Ella no fue echada. Tengo pruebas que se fue por voluntad propia”.

“Nunca tuve una pelea con Vivi. Soy muy respetuosa con la gente que trabaja en mi casa. Han faltado cosas en casa, pero ella no es la única persona que trabajaba en casa. Y nunca la acusé”. “Voy a iniciar un juicio por calumnias e injurias. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Mi verdad es la verdad absoluta. Tengo mucho material para demostrar. Sabemos cómo son las cosas. A veces la gente se deja llevar”.