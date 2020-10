Nazareno Godoy ya no está en carrera, Cristian Bove pica en punta

Desde que se confirmó hace unos días atrás que el Torneo Federal A volverá a jugarse a fines de noviembre, hizo que los directivos de los clubes sanjuaninos empiecen a darle forma a sus respectivos equipos, ya sea Sportivo Desamparados y Sportivo Peñarol.

Por el lado del conjunto Víbora, este lunes feriado el técnico chaqueño Nazareno Godoy, quien fue el último entrenador que tuvo el conjunto del Barrio Patricias Sanjuaninas, recibió el llamado que no quería recibir. Según el propio Godoy le dijo a DIARIO HUARPE que "Recibí el llamado del Vice Norberto Molina y me dijo que yo no podía ser el técnico, porque el presupuesto que tendrán no les alcanzará para llevar un técnico de afuera", señaló.

La dirigencia encabezada por el presidente Juan Valiente y el vicepresidente Norberto Molina, están al frente de las negociaciones con el Secretario de Estado de Deportes Jorge Chica para ver con que presupuesto contarán para este relanzamiento del torneo post pandemia.

Según fuentes consultadas, el presupuesto no será demasiado alto para los clubes sanjuaninos para estos dos meses de competencia que tendrá el Federal A desde el 29 de noviembre hasta fines de enero, a eso hay que sumarle la pretemporada que estaría arrancando entre esta semana o la otra.

Nazareno Godoy llegó en octubre del 2019 con un equipo ya armado, llegó en reemplazo de Mauricio Magistretti que se fue en las primeras siete fechas por los malos resultados. Godoy no pudo encontrarle la vuelta al equipo, ya que al momento de la suspensión del torneo, estaba antepenúltimo en la tabla de posiciones, más cerca del descenso que de la clasificación.

Los números de Godoy fueron irregulares al frente del equipo en los 9 meses y 19 días que estuvo, dirigió 16 partidos entre Federal A y Copa Argentina, ganó sólo 4, empató 6 y perdió 6, logrando un 37,5% de efectividad. Marcó 13 goles y le convirtieron 19 a su equipo.

En consecuencia, ahora los dirigentes tendrán que buscar a otro técnico y, según se desprende de las palabras de Godoy, no sería un técnico de afuera de la provincia, sino que sería un técnico que viva en la misma. Al respecto, desde hace un tiempo a la fecha, se viene mencionando a Cristian Bove, que vive en San Juan, quien fuera técnico de Peñarol, al cual lo llevó a jugar el Federal A, sería el principal candidato. También aparece un ex jugador de Desamparados como Mauricio Del Cero, que acá en la Provincia fue técnico de Unión en el Federal A y de Colón en el Federal B.

Las próximas horas prometen ser un tanto decisivas para conocer el futuro técnico del Víbora.

El Rulo González, el principal candidato

Según se dice por Chimbas, que Ricardo "Rulo" González tendría todo acordado con el presidente Oscar Cuevas para ser el próximo entrenador de Peñarol, sólo faltaría la oficialización. En el caso que llegue el técnico cordobés que se hizo conocido en San Juan por trabajar en Unión, Trinidad, Desamparados, Del Bono, 9 de Julio y Peñarol, llegaría acompañado por Marcelo Berza, el ex defensor de San Martín sería el ayudante de campo.