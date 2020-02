Negri alertó que el kirchneriismo "pretende hacer creer que la deuda es hija de los últimos 4 años"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, advirtió hoy que el kirchnerismo "pretende hacer creer que la deuda es hija de los últimos 4 años", en referencia a la gestión del ex presidente Mauricio Macri, y consideró necesario "conocer la verdadera responsabilidad de cada uno" en la toma de compromisos con acreedores.



"El kirchnerismo contribuyó en forma decisiva, en la década perdida, en el incremento de la deuda, con tasas descomunales con Venezuela, pagos sobredimensionados al Club de París, la oscura historia de Aerolíneas Argentinas y el vaciamiento del Banco Central, entre otras cosas", expuso en su cuenta de Twitter el diputado Negri, cuyo partido votó la semana pasada en favor del proyecto oficialista sobre la deuda externa.



El legislador afirmó que Juntos por el Cambio "pidió" por la puesta en marcha de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda "por escrito y en la última sesión" de la Cámara baja, el 29 de enero.



Por eso, le reclamó al Frente de Todos "no hacerse los rulos", al advertir que "su relato no quedará en pie" porque, dijo, "los números serán lapidarios para el kirchnerismo, que pretende hacer creer que la deuda es hija de los últimos 4 años".



"Es tan bueno saber qué se hace ahora con la deuda como conocer la verdadera responsabilidad de cada uno", completó.



El Senado debatirá el miércoles el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, una iniciativa que ya obtuvo sanción en la Cámara de Diputados con un amplio apoyo tanto del oficialismo como de la oposición de Juntos por el Cambio, la alianza a la que pertenece Negri.