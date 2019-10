Negri: "Los gobernadores de la oposición actúan con hipocresía ante la crisis"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente del interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados y candidato a renovar su banca por Juntos por el Cambio, Mario Negri, señaló hoy que "los gobernadores de la oposición actúan con hipocresía ante la crisis". El legislador cordobés volvió a fustigar la actitud de los 15 gobernadores de la oposición que recurrieron a la Corte Suprema para frenar las medidas paliativas que tomó el Gobierno nacional luego del resultado de las elecciones primarias del 11 de agosto. "El Gobierno nacional se presentó ante la Corte Suprema, tras el fallo del martes, para pedir una audiencia con las provincias. Pero lo paradójico no es la discusión constitucional porque todos sabemos que el IVA y Ganancias son impuestos coparticipables; lo paradójico es la hipocresía con que se actuó de parte de las provincias", expresó Negri en declaraciones previas a una charla en la capital santafecina. Para el titular de la bancada oficialista de Diputados "no ha habido gobierno más federal que este, desde enero a agosto, por encima de la coparticipación, el Gobierno les transfirió a las provincias 111.000 millones de pesos más, aún en crisis. Acabo de leer que las Provincias le deben a la Anses 140.000 millones de pesos". "La Corte recibió a Mauricio Macri en 2015 con un fallo en base a reclamos legítimos de tres provincias. El Presidente, en un acto democrático y federal, les devolvió el dinero a todas, incluso a las que no hicieron planteos judiciales porque le tenían miedo a Cristina, que son las mismos que ahora fueron rápido a la Corte a demandar a la Nación", recordó. Asimismo, expresó que "el Gobierno, tras la devaluación post PASO, tomó medidas fuertemente reclamadas. En el Congreso, en las dos cámaras, hay presentados 130 proyectos de ley, algunos pidiendo la disminución de Ganancias y otros sobre el IVA 0% para la canasta familiar". "Estos proyectos fueron presentados por los legisladores de Alberto Fernández. Por eso hablo de hipocresía de los gobernadores de la oposición, que desconocen que la base del federalismo es la solidaridad", añadió.