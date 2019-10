Negri: "No veo ninguna razón para que los cordobeses quieran volver al kirchnerismo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a diputado nacional por Córdoba de Juntos por el Cambio, Mario Negri, confió hoy en una victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales y dijo que "no ve ninguna razón para que los cordobeses quieran volver al kirchnerismo". Negri continuó la recorrida por Córdoba junto al candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, con quien visitaron las ciudades de Mina Clavero y Cura Brochero. El diputado pronosticó un triunfo de Macri y recordó que "a Córdoba la Nación le dio 45.000 millones más por afuera de la coparticipación, en buena hora para los cordobeses. Esto lo saben los vecinos y el Gobierno de la provincia". Por eso, sostuvo que no ve "ninguna razón para que los cordobeses quieran volver al kirchnerismo, que vino solo cuatro veces a la provincia entre 2008 y 2015, con prepotencia y a atropellarnos". Negri dijo que Juntos por el Cambio va a "dar vuelta" el resultado de las primarias de agosto, donde el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernandez, superó por casi 16 puntos a Mauricio Macri. Afirmó que "las PASO fueron una interna" y que la gente "tomó conciencia de que existe la posibilidad de volver al pasado, al 2015". Negri insistió en que "Córdoba fue pisoteada durante los 12 años" durante el kirchnerismo, cuando "la corrupción se metió en el Estado, se perdió la independencia de poderes, no había estadísticas para saber ni siquiera cuántos pobres teníamos". "La gente sabe que tenemos dificultades en la economía, la vamos a superar, pero este gobierno no miente, no roba", dijo. Negri se metió en la polémica sobre narcomenudeo, que generó cruces entre Pichetto y el candidato peronista a gobernador bonaerense Axel Kicillof, al señalar que "la decisión de la gente gira sobre qué tipo de país queremos". "Hay que escuchar lo que está diciendo el kirchnerismo: nos dice que da lo mismo la droga porque se es pobre, que la corrupción es sólo un problema ético ylos que roban tienen que estar en libertad. Nosotros ofrecemos un país totalmente diferente a ese", dijo el diputado.