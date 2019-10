Negri, sobre el debate: "Fernández, con su arrogancia, parecía Cristina en cadena nacional"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara Baja, el radical Mario Negri, cuestionó hoy la actitud del candidato del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, en el debate presidencial de este domingo ya que, aseguró, "con su arrogancia, parecía Cristina (Kirchner) en cadena nacional". Sostuvo también que Fernández "quiso asustar a la gente" con un posible envío de soldados a Venezuela y que apeló a un discurso de "una enorme simplificación del mundo", que lo dejó "preocupado". "Alberto Fernández dijo que no debía prepararse porque tiene 40 años de política. Eso me pareció arrogante y todo esto se notó. Usó el dedito disciplinador, como Cristina en cadena consagrando verdades", señaló Negri en diálogo con radio Mitre. En esa línea, apuntó que el candidato del FdT "no entiende nada" ya que "habló de fuga de capitales y olvidó que en el kirchnerismo se fugaron 100.000 millones". "Lo vi con una enorme simplificación del mundo, eso me dejó preocupado. Como cuando dijo que desconoce el acuerdo con Mercosur- Unión Europea y está escrito hasta en las paredes. Lo que pasa es que primero había salido a decir que era malo", dijo Negri. En ese sentido agregó que de "Alberto nadie sabe qué piensa. Quiso asustar a la gente diciendo que Macri quiere mandar militares a Venezuela. El acuerdo del Grupo Lima lo prohíbe. Evidentemente no se preparó". Sobre el candidato por Consenso Federal, Roberto Lavagna, dijo que "se desdibujó" durante el debate ya que "tenía más preocupación por no coincidir con (el presidente, Mauricio) Macri". "Debe tener, además, miedo en contradecir a Alberto en cosas muy burdas que éste dijo", remarcó Negri. Por otra parte, respecto de cómo evaluó la presentación del Presidente, afirmó: "Macri no ocultó nada y actuó como un verdadero presidente". "Macri era como Kung-Fu, luchando contra cinco tipos interpelándolo. Me da la impresión de que, si a Macri le hubiera ido mal, estarían todos diciendo que está sepultado. Pero eso no ocurrió", sostuvo el candidato a diputado por la provincia de Córdoba. "El kirchnerismo quiere que nos olvidemos que gobernaron 12 años. Mientras, Cristina anda de gira con su libro. Alberto se mostró autosuficiente. Se pone nervioso y se saca. No le gusta que le discutan", cerró.