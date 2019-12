Negri sostiene que sería un "retroceso democrático" delegar facultades del Congreso al Ejecutivo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, consideró hoy que sería un "retroceso democrático delegar facultades del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo", al sostener que ese es el principio general del proyecto de ley sobre la emergencia social y económica que enviará al Congreso el presidente Alberto Fernández.



En ese sentido, el legislador nacional por Córdoba, en declaraciones a la prensa, precisó que mediante nota le pidió al diputado Sergio Massa, que el debate al respecto sea "sensato y sereno", al entender que "no son temas que se puedan sacar de un momento a otro".



"No es un capricho nuestro. La ley no entró, y los bloques debemos discutir esto con responsabilidad", remarcó.



Sobre el tema agregó que el Congreso Nacional "recuperó sus facultades después de 16 años; cederlas sería un retroceso" y que volver a un estado de excepción "es tropezar con la misma piedra", advirtió.



"Lo cierto es que con la caída del salario, con la fórmula actual de actualización previsional los jubilados pierden menos, pero si la inflación continúa alta y el gobierno cambia la fórmula, entonces los jubilados pagan el ahorro del Estado", sostuvo al referirse a la posibilidad de modificar la fórmula que calcula la actualización de los haberes de la clase pasiva.



En ese contexto, destacó que "se puede renegociar las tarifas o congelar sin necesidad de una ley de emergencia, y se puede también renegociar la deuda sin la emergencia económica. Impuestos nuevos no se crean por delegación de facultades", concluyó.