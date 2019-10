Negri sostuvo que Córdoba se resiste al pasado y no quiere volver atrás

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, el radical Mario Negri, manifestó hoy que en la provincia "no queremos volver atrás" y que "Córdoba se resiste al pasado", al participar junto al presidente Mauricio Macri del acto central de la marcha "Sí se puede", en la ciudad de Río Cuarto. El legislador nacional por Córdoba, quien va por la renovación de su banca, dijo que en las elecciones del 27 de octubre "debemos definir los cordobeses entre quién nos cuidó y ayudó o a quién nos puso un pie encima. Entre Mauricio Macri y el kirchnerismo". "Me cuesta creer que haya un solo cordobés que quiera volver a doce años de maltrato. En Río Cuarto se terminó la planta de tratamiento de líquidos cloacales después de 30 años. Ya no es más una promesa", destacó el diputado Negri. Asimismo criticó al candidato presidencial del Frente de Todos, el kirchnerista Alberto Fernández, al sostener que el "gobierno de Cambiemos es el más centralista, pero si hay una reparación histórica de Macri para los argentinos es el regreso del federalismo". "Con Macri ha vuelto el federalismo y no le ha preguntado el color político a nadie" de los que gobiernan las provincias, municipios y comunas, afirmó Negri. El diputado radical dijo que la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, "dejó 254.000 millones de dólares de deuda a los argentinos", y advirtió que "Alberto Fernández debería preguntarle a Cristina dónde está la plata que se llevaron sus funcionarios".