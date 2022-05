Netflix canceló una de las series más vistas del momento y no habrá segunda temporada

La plataforma de Netflix brinda la oportunidad de tener acceso a gran cantidad de películas y series. Sin embargo, en determinadas ocasiones baja contenido por razones monetarias, es decir que no dan el rédito económico esperado, y deja a los espectadores sin la posibilidad de ver contenido que los cautivó. Incluso, no subiendo a la plataforma capítulos que están listos para rodar y la audiencia no logra ver el material completo.

Esto ha sucedido recientemente, cuándo Netflix anunció que sacará de la plataforma la serie Archivo 81 y que no habrá segunda temporada. Lo que llamó la atención de los usuarios es que era una de las series más vistas del momento.

La razón es la misma que remueve de la plataforma a numerosas producciones: Netflix esperaba mayor impacto de Archivo 81 y los resultados no fueron los esperados. Situación que desconcertó a la audiencia ya que ha sido una de las series más aclamadas desde su estreno, el pasado 14 de enero.

Sin embargo, el elenco advirtió que ya trabajan en otras producciones junto a Netflix y en noviembre se estrenará una producción para un público similar al de Archivo 81.

De que se trataba Archivo 81

La serie de terror se basó en el podcast con el mismo nombre, que cuenta historias sobrenaturales y ha sido un éxito en su formato de audio.

Sin embargo, en Netflix no tuvo la repercusión esperada y su alto costo de producción la dejó sin final y sin segunda temporada.