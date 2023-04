Netflix: la miniserie que logró posicionarse entre las mejores en pantalla

Netflix es una de las plataformas más elegidas por su catálogo infinito, variado y renovador. Como de costumbre, la empresa se encuentra lanzando nuevos títulos, y en esta ocasión se trata de una miniserie turca. La misma cuenta con sólo 7 capítulos de aproximadamente 40 minutos y se encuentra dirigida por Umut Aral y Gökçen Usta Çaylar. El nombre del filme que se encuentra posicionado entre los 10 mejores, se titula: “¿De quién huimos, mamá?”.

La miniserie que está siendo furor en Netflix fue estrenada el pasado viernes 24 de marzo. “¿De quién huimos, mamá?” narra la historia de una madre con un pasado oculto, y su hija. Ambas, se encuentran fugitivas y sin identidad viviendo de hotel en hotel sin poder confiar en nadie más que ellas mismas. Sin duda, el drama y suspenso que propicia este filme se apodera de las pantallas desde el primer minuto.

Por otra parte, de acuerdo a la sinopsis oficial que habitualmente brinda la plataforma de streaming, se puede leer lo siguiente: "Una madre y su hija viven como fugitivas mientras su oscura historia empieza a revelarse a través de testimonios que recibe la policía. Basada en la novela de Perihan Magden". Este drama de suspenso ha logrado ganar todas las miradas de los fanáticos del cine y más.

En cuanto a las críticas, desde Heaven of Horror expresaron: "No es la mejor serie que he empezado en Netflix, pero tiene un primer episodio muy potente". Por otra parte, desde A24 escribieron: "¿De quién huimos, mamá? es una historia que mantiene al espectador pegado a la pantalla y que muestra una faceta diferente de las producciones turcas. Es una serie que no decepcionará a aquellos que buscan una historia emocionante y adictiva".

Reparto de la miniserie que es furor en Netflix

Melisa Sözen.

Eylül Tumbar.

Devrim Kabacaoglu.

Buçe Buse Kahraman.

Kubilay Tunçer.

Birand Tunca.

Dias Tussupbekov.

Enver Husrevoglu.

Denizhan Akbaba.

Taylor Lauren.