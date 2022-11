Netflix lanzó la prueba de su plan económico: las ventajas y desventajas de la nueva opción

Netflix anunció meses atrás que lanzaría un nuevo plan económico para que usuarios que no pueden afrontar el básico puedan suscribirse a la plataforma y consumir el contenido. La única condición de este plan es la aparición de publicidad y una oferta limitada, a un precio reducido.

Sin embargo, recientemente se lanzó la prueba en Estados Unidos y los usuarios ya hicieron sus comentarios respecto a la nueva modalidad que tiene Netflix. A pesar de la anticipación de que el contenido se verá interrumpido por publicidad, reclamaron que es muy aleatorio y que en algunos casos solo hay al principio, en otros el contenido es interrumpido 4 o 5 veces por la aparición de la publicidad.

Publicidad

El real problema, es que la misma no se puede saltear, es decir que si o si hay que ver los 4 o 5 minutos de publicidad para poder seguir viendo el contenido deseado. En el caso de las series y películas que lo tienen al principio no es problema, no obstante, las que tienen varias publicidades durante el desarrollo se vuelve molesto.

​​​​​​​Además, el reclamo de los usuarios fue que contenido muy consumido no estaba disponible en esta nueva opción. Desde Breaking Bad, The Crown, How to get away with murder o Arrested Development no pueden ser visualizadas desde el plan económico de Netflix​​​​​​​​​​​​​​.

​​​​​​​Otra desventaja del plan económico de Netflix

​​​​​​​Otra queja de los usuarios respecto al plan que lanzó Netflix tiene que ver con la imposibilidad de descargar contenido para verlo offline. La posibilidad que se ofrecía de descargar episodios de una serie para poder acceder al mismo cuando uno se encuentra sin conexión, no está disponible en en plan económico.