Netflix presenta una película que cautiva a los amantes del drama

Una de las películas de Netflix, la plataforma de streaming que posee un extenso catálogo, logró posicionarse entre lo más visto. El filme tiene una duración de 1 hora y 41 minutos. Cuenta con la actuación estelar de Jacob Elordi, conocido por su participación en la serie "Euphoria" y por ser considerado como un posible candidato para interpretar al nuevo Superman, debido a su físico y estatura. En esta oportunidad, el título que ha logrado ser parte del Top 10, es "2 corazones".

La trama de "2 Corazones" gira en torno a Chris Gregory, un estudiante universitario que se enamora de su compañera Samantha Peters, encarnada por Tiera Skovbye. Simultáneamente, se narra la historia del empresario millonario Jorge Bolívar, interpretado por el actor mexicano Adan Canto, y su novia, Leslie Bolívar, por Rada Mitchell. El destino y las enfermedades graves unirán a ambas parejas.

Publicidad

El primer conflicto surge cuando Jorge Bolívar es diagnosticado erróneamente de fibrosis quística, mientras que en realidad padece discinesia ciliar primaria. Por otro lado, a Chris Gregory le diagnostican un aneurisma y descubre que su corazón podría salvar vidas, incluida la de Jorge. Es necesario resaltar que, la película de Netflix titulada "2 corazones", se encuentra dirigida por Lance Hool junto a los guinistas Verónica Carlysle Hool y Robin Uriel Russin.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El filme de "2 Corazones" se basa en una increíble historia real, que fue plasmada en el libro "All My Tomorrows: A Story of Tragedy, transplant and hope" ("Todas mis mañanas: una historia de tragedia, trasplante y esperanza"), escrito por Chris Gregory y que sirvió de inspiración para el guion de la película antes mencionada. Sin lugar a duda, esta opción ha logrado cautivar a los fanáticos del cine, colocándose entre las más vistas.

Reparto de la película de Netflix

Jacob Elordi.

Adan Canto.

Radha Mitchell.

Tiera Skovbye.

Kari Matchett.

Tahmoh Penikett.