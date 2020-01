Newell's confirmó la incorporación del delantero Sebastián Palacios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Newell's Old Boys confirmó hoy la incorporación del delantero Sebastián Palacios, tras la aprobación de Pachuca de México, dueño de la mitad de su pase, en acuerdo con Independiente que posee el otro 50 por ciento.



Palacios se entrenó con sus nuevos compañeros en el predio de Bella Vista. Además fue recibido por el entrenador Frank Kudelka, quien lo dirigió en Talleres de Córdoba y lo solicitó con énfasis para la reanudación de la Superliga.



El ex Boca, Unión de Santa Fe y Arsenal de Sarandí arribó al equipo rosarino, a préstamo durante una temporada por 300 mil dólares, a repartir entre Pachuca e Independiente, con opción de compra valuada en 2,5 millones de dólares.



"Cuando dirigí a Palacios jugó por varios lugares, ha tenido buena injerencia por derecha, eventualmente también por izquierda, como doble delantero suelto, muchas veces lo hacíamos jugar con rotación constante de ataque y lo ha hecho muy bien. Nos da muchas posibilidades por sus características, que es rápido e intenso, ahora tiene que revalorizar esto porque si no mis palabras quedan en la nada", manifestó Kudelka en conferencia de prensa.



"A mí damelo. Conmigo jugó un año de titular y no lo expulsaron nunca", señaló Kudelka quien dirigió a Palacios en 2011 en Unión de Santa Fe.



Kudelka no confirmó el equipo que recibirá el lunes a San Lorenzo por la fecha 18 de la Superliga, pero la probable formación sería la siguiente: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández y Mauro Formica; Luis Leal, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez.