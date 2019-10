Newell´s viaja a Paraná para visitar a Patronato

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Newell´s Old Boys de Rosario visitará mañana a Patronato en Paraná, en uno de los cuatro partidos que darán continuidad a la décima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, en un encuentro de vital importancia para ambos por la lucha por no descender. El cotejo se jugará este sábado a partir de las 17.45 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de la capital entrerriana, tendrá arbitraje de Fernando Rapallini y será televisado por la señal de cable de TNT Sports. Los rosarinos, con 15 unidades se ubican con tres por encima de un Patronato que tiene necesidades más concretas: sumar todos los puntos posibles para escapar de la zona roja de los promedios del descenso a la Primera Nacional. Newell´s, que acumula cinco encuentros sin derrotas, llega a Paraná luego de dos empates consecutivos ante Boca (1-1) en La Bombonera y frente a Banfield (0-0) en el Coloso. El equipo de Frank Kudelka, que aún debe un partido ante Independiente, presentaría una sola modificación en el once titular, en referencia al equipo que empató ante el "Taladro", el ingreso en el mediocampo del catamarqueño Anibal Moreno en lugar de Lucas Villarruel. Asimismo, el mediocampista ofensivo Mauro Formica ya se recuperó de un esguince de rodilla derecha, que había sufrido en el partido ante Huracán, está a disposición del entrenador y cuenta con chances mañana de ir al banco de suplentes. Patronato, que necesita obtener los tres puntos por ser un partido con un rival directo por los promedios, llega a este compromiso ante la "Lepra" luego de la derrota ante River (0-2) en el Monumental. En el equipo que dirige Mario Sciacqua la nota saliente son los regresos de Cristian Chimino y Mathías Abero, quienes cumplieron sus respectivas suspensiones y serán titulares ante Newell´s. "El Patrón", que acumula cuatro encuentros sin victorias, tendrá tres modificaciones respecto al último compromiso ante los de Marcelo Gallardo, ya que aparecen Chimino, Abero y José Barreto en lugar de Leandro Marín, Martín Aruga y Bruno Urribarri respectivamente. Además, se suma la ausencia de Lucas Mancinelli, quien fue separado del plantel por la denuncia que pesa en su contra por presunta violencia de género. En el corto historial entre ambos en Primera División se han enfrentado tres veces, con un único triunfo de los rosarinos y dos empates. = Probables formaciones = Patronato: Matías Ibáñez, Cristian Chimino, Matías Escudero, Federico Mancinelli y Mathías Abero; Gabriel Compagnucci, Damián Lemos, Julián Chicco, Gabriel Ávalos; Cristian Tarragona y José Barreto. DT: Mario Sciacqua. Newell´s: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández y Denis Rodríguez; Lucas Albertengo, Rodrigo Salinas y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka. Árbitro: Fernando Rapallini Cancha: Patronato ora de inicio: 17.45 TV: TNT Sports.