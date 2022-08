Ni el microcentro ni Villa Krause: las zonas comerciales que no paran de crecer  

Hace unos años parecía que la gran competencia del microcentro capitalino era únicamente el paseo comercial de Villa Krause, en los alrededores de la plaza departamental. En los últimos dos años, el mapa del comercio de San Juan volvió a sorprender y hay cada vez más alternativas. Leonardo Pérez, de la inmobiliaria Pérez Olivera, contó en exclusiva a HUARPE NEGOCIOS cómo, en poco tiempo, la tendencia cambió a un modelo menos concentrado.

El empresario sanjuanino explicó que hay tres zonas que están ganando terreno: la calle Córdoba entre Las Heras y Paula Albarracín de Sarmiento, Rastreador Calivar entre Ignacio de la Roza y Libertador y finalmente la 9 de Julio entre Hermógenes Ruiz y Circunvalación.

Publicidad

Los tres lugares tienen improntas y rubros algo distintos, pero coinciden en algo: tienen pequeños locales con precios amigables a los comerciantes sanjuaninos y es fácil llegar y estacionarse. Es que la costumbre sanjuanina de ir en auto a hacer las compras sigue arraigada: estacionamiento le gana al paseo clásico.

En calle Córdoba la oferta es variada pero también es uno de los lugares donde se nota una nueva tendencia que también crece: locales en edificios de departamentos. “Cada vez vemos más boutiques o comercios tradicionales en las vidrieras de los ingresos, cuando antes había seguros o empresas de servicio”, remarcó Pérez. Esto, en otros complejos más o menos céntricos también se empieza a ver.

En calle Rastreador Calivar el impulso vino de un origen distinto, que tiene que ver con la instalación de un paseo comercial en el mayorista que hay en la zona. Eso impulsó a otros comerciantes a ubicarse en esta zona, que poco a poco se ha convertido en un paseo de ropa con mucha oferta de indumentaria para mujer, hombres y niños.

Finalmente, en la zona de 9 de Julio y Hermógenes Ruiz, el origen fue un poco distinto. “Al principio la mayoría eran lugares de comida, con heladerías sanjuaninas que hicieron punta, oferta gourmet, ahora vemos más boutique”, explicó el empresario. De a poco en esta zona, que lleva años creciendo, va sumando más variedad.

Publicidad

En estas zonas se ven variedad de marcas nuevas pero también otras premium, tanto de cadenas y franquicias como de casas históricas de San Juan.

Locales chicos y una migración de lo digital a la presencialidad

La oferta de alquiler en las tres zonas y otras que van creciendo en la provincia tienen en común que son espacios mucho más chicos que los de los centros comerciales tradicionales. “Ya no se ven lugares grandes ni que tengan un gran almacén, priorizan no pagar tan caro y no tienen tanto stock”, explicó Pérez.

Esto puede explicarse porque muchos de estos emprendimientos empezaron en pandemia en redes sociales. “Se ven algunos que vendieron online y ahora se animan a tener un espacio, pero su marca ya la tienen instalada en redes”, explicó.

En búsqueda de mejores precios

Según Pérez, todavía no hay un precio promedio de lo que cuesta alquilar en estas zonas. “Es todavía muy heterogéneo, no hay un promedio”, explicó, pero agregó que “siguen siendo alrededor de un 50 o un 40% más barato que el microcentro o Villa Krause”.

Es que los dos centros comerciales más grandes de San Juan, siendo el de Rawson en la actualidad el que tiene más locales nuevos, se han equiparado en precios. “La zona caliente alrededor de la plaza de Villa Krause hoy puede costar lo mismo que en el cruce de peatonales, alrededor de $4.000 el metro cuadrado”, detalló.

Sobre el impacto en el sector, para Leonardo Pérez significa una mejora. “Hay más variedad, los precios y el mercado se regulan mejor de esa manera y al haber hay más oferta para negociar precios y condiciones”, opinó.

A la vez, tanto comerciantes como compradores sanjuaninos han cambiado sus hábitos y están más abiertos a nuevas zonas, a explorar nuevos locales y, por supuesto, iniciar sus comprars en internet y pasar a buscar.