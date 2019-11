Ni un solo opositor en la cámara baja del Parlamento en Bielorrusia

La oposición bielorrusa no ocupará ni una sola banca en la cámara baja del Parlamento, informó hoy la Comisión Electoral Central (CEC), que controló los comicios celebrados ayer y sobre cuya transparencia existen dudas.



Las 110 bancas de la Cámara de Representantes quedarán en poder de los partidos oficialistas que presentaron candidatos o de figuras de apariencia independiente que apoyan al presidente Alexandre Lukashenko, que gobierna en el país hace 25 años.



La oposición, según la presidenta de la CEC, Yelena Yermóshin, no alcanzó número suficiente de votos para asegurarse un escaño y, por el contrario, perdió los dos que tenía.



Una misión conjunta de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE y las asambleas parlamentarias de ese organismo y del Consejo de Europa emitieron hoy un informe sobre el desarrollo del proceso electoral que contiene severas críticas a la organización.



"Estas elecciones han demostrado una falta de respeto general por los compromisos democráticos. En un país donde el poder y la independencia del Parlamento es limitada y las libertades fundamentales están restringidas tanto para los votantes como para los candidatos, las elecciones parlamentarias corren peligro de convertirse en una formalidad", dijo la coordinadora especial de la misión de observadores, Margareta Cederfiet, citada por la agencia EFE.



"En el día de la votación observamos problemas graves con el recuento de los votos, lo que genera dudas sobre la honestidad del escrutinio", señaló tras denunciar "falta de transparencia".



En cambio, Sputnik publicó una declaración del jefe de la misión de los observadores de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), Xe Xiaoyong, quien sostuvo que las elecciones a la Cámara baja del Legislativo de Bielorrusia fueron transparentes, democráticas y acordes con la legislación del país.



"La misión de la OCS parte de que estos comicios son un importante paso en el camino de desarrollo de los procesos democráticos en la República de Bielorrusia, constata que fueron acordes con la legislación electoral bielorrusa y que no se registró ninguna violación que permita poner en tela de juicio la legitimidad de las elecciones", aseguró Xe Xiaoyong en una conferencia de prensa.